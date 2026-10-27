Прятался от «невидимой силы»: пьяный мужчина без штанов ворвался в школу

Росгвардейцы поймали в школе мужчину без штанов, спасавшегося от «невидимой силы»

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Росгвардия; 5-tv.ru

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Неизвестный забаррикадировался в школьном туалете, спасаясь от «невидимой силы».

Пьяный 25-летний мужчина без штанов проник в школу в подмосковной Ивантеевке через разбитое окно и закрылся в туалете, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Мужчина заявил полицейским, что пытался защититься от «невидимой силы». До этого он распылял содержимое огнетушителя в сторону сотрудников охраны и росгвардейцев.

Ночью на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» из образовательного центра на Трубниковской улице. Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, незваный гость начал распылять огнетушитель сначала в сторону работника службы безопасности, а затем — росгвардейцев.

Вскоре огнетушитель перестал представлять угрозу, и росгвардейцы задержали дебошира. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом инциденте с нетрезвым мужчиной: в московском торговом центре посетительница застала незнакомца с телефоном в женском туалете. По словам женщины, мужчина мог снимать ее через перегородку кабинки.

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