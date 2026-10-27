Роскомнадзор опроверг слухи о запрете интернета для детей до 14 лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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В ведомстве обратили внимание на необходимость соответствия контента возрасту пользователей.
Роскомнадзор опроверг утверждения о том, что предлагал запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом и обязать соцсети проверять их возраст.
Ведомство не выступало с подобной инициативой. По его мнению, пользователям социальных сетей должен предоставляться контент, который подходит и положен их количеству лет.
«Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», — заявили в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор дистанцировался от радикальных мер, сделав акцент на фильтрации информации по возрастному критерию, а не на ограничении доступа к сети как таковому.
Ранее 5-tv.ru писал о других инициативах в сфере регулирования интернета. К примеру, в небольших населенных пунктах мобильная связь должна стать надежнее. С сентября следующего года требования к операторам ужесточатся: они будут обязаны обеспечивать покрытие LTE не менее чем на 90% территории.
Уточняется, что новые нормы коснутся населенных пунктов, где проживает более тысячи человек. Изменения затронут сотни поселков, в которых дозвониться удается, а пользоваться интернетом затруднительно.
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