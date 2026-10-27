«Для меня она дива»: певица Sabi удивилась простоте Валерии

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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По словам исполнительницы, иметь звание народной артистки и оставаться человечным заслуживает уважения.

Певица Сабина Мамедова, известная под творческим псевдонимом Sabi рассказала, что была поражена простотой народной артистки Валерии. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках совместного с Валерией сниппета.

Молодая артиска рассказала, что она никогда не думает о совпадениях «энергетиками», для нее все измеряется фактами.

«Смотрите, я очень просто к этому отношусь, я не летаю в облаках, никакой энергии, вот это все я не ловлю, у меня все четко, ясно и понятно», — объяснила певица.

По словам Sabi, работа с Валерей оказалась очень приятной.

«С Валерией мне очень комфортно работается, просто потому что она максимально простой человек. Несмотря на ее статус, на ее уровень, для меня Валерия, в моих глазах выглядит <…> как дива. Плюс она же сначала заслуженная, потом народная артистка России, как можно быть на таком уровне и остаться простым человеком», — отметила Мамедова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с другой исполнительницей, MIA BOYKA, у Sabi не сложились отношения. У певиц есть совместная популярная работа — хит «Базовый минимум», но больше их ничего не связывает.

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