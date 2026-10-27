Путин назвал несправедливым запрет ЕС на углеводороды для развивающихся стран

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Президент напомнил, на основе чего вообще создавался Евросоюз.

Евросоюз ограничивает использование углеводородов развивающимися странами, отметил президент России Владимир Путин на Форуме стран-экспортеров газа в Москве.

Российский лидер напомнил, что европейское объединение создавалось как «союз угля и стали», и назвал несправедливым нынешний подход к использованию энергоресурсов.

Глава государства выступил на фоне обсуждения перспектив мирового газового рынка и международного энергетического сотрудничества.

В Москве собрались представители стран-экспортеров газа, чтобы обсудить общие интересы и возможности взаимодействия в отрасли. В своей речи президент России обозначил приоритетные направления работы для решения геополитических проблем, с которыми сталкивается мировая газовая отрасль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла встреча представителей 20 государств-экспортеров газа. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, эти страны контролируют 70% мировых запасов и 40% добычи голубого топлива, и в условиях санкций он призвал объединяться для защиты отрасли, борьбы с торговыми барьерами и совместного производства оборудования.

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