Новак объяснил, почему европейцы переплачивают за газ

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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Сейчас страны ЕС вынуждены закупать дорогой СПГ.

Жители европейских стран вынуждены больше платить за газ из-за нехватки топлива и роста цен после отказа от российских поставок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в беседе с корреспондентом «Известий».

«Если брать с точки зрения экономики, конечно, для них это гораздо более затратно сегодня при недостатке газа, недостатке дешевых энергетических ресурсов. Потребители переплачивают за счет того, что дефицит и рост цен», — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что европейские страны закупают более дорогой сжиженный природный газ (СПГ). Такое топливо нужно доставлять на большие расстояния, поэтому растут и расходы на перевозку.

В Москве заявляют, что не исключают поставок газа в Европу. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия заинтересована в продаже топлива всем экономически выгодным для нее рынкам, включая европейский. Возможность экспорта будет зависеть от спроса со стороны европейских стран и наличия свободных объемов газа.

Ранее, 25 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от поставок энергоресурсов другим государствам. По его словам, ограничения на закупку российского топлива европейские страны ввели по собственной инициативе.

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