Путин о ситуации с энергетикой в Евросоюзе: «Не рой другому яму»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Москва выступает за укрепление сотрудничества между поставщиками топлива вместо создания новых барьеров.

Отказ европейских стран от российских энергоносителей наносит ущерб их собственной промышленности и социальной сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа.

Глава государства отметил, что попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка и затормозить развитие отрасли внутри страны имеют серьезные последствия прежде всего для конечных потребителей за рубежом.

«И именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты», — сказал Путин.

Комментируя сложившуюся ситуацию, президент привел русскую поговорку.

«Вы знаете, в России есть такая поговорка: „Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь“. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», — заявил он.

Путин подчеркнул, что для решения задач мировой газовой отрасли необходимо не создавать дополнительные барьеры, а усиливать кооперацию между странами — экспортерами газа.

По его словам, сотрудничество должно опираться на собственные возможности и суверенные технологии, а также строиться на принципах взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.

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