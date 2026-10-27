«Около часа на полу лежала»: сиделку во Владивостоке обвинили в истязании пенсионерки

Фото: 5-tv.ru

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Пожилой женщине также давали психотропные вещества.

Во Владивостоке суд арестовал 64-летнюю женщину, обвиняемую в систематических истязаниях 71-летней пенсионерки. По словам сына пострадавшей Леонида, сиделка избивала его мать и давала ей психотропные препараты, из-за чего состояние пожилой женщины постоянно ухудшалось. Об этом он рассказал в разговоре с 5-tv.ru.

В 2022 году у пенсионерки начались заметные проблемы с памятью. Позднее ей установили вторую группу инвалидности, а в сентябре 2024 года родственники решили нанять помощницу для постоянного ухода. Сиделку нашли через сайт с объявлениями. Она представилась профессиональным специалистом и переехала в квартиру подопечной, где ей выделили отдельную комнату. Родственники предупредили ее о наличии камер видеонаблюдения.

По договоренности помощница жила с пенсионеркой круглосуточно. Семья обеспечивала ее питанием, оплачивала коммунальные услуги и лекарства, а также выплачивала зарплату. Как уточнил Леонид, сначала сиделка получала 60 тысяч рублей в месяц, а с конца 2024 года — 70 тысяч.

Несмотря на прогрессирующую деменцию, врачи прежде отмечали хорошее физическое состояние пенсионерки. Однако к весне ее самочувствие резко ухудшилось: женщина стала слабеть и заметно худеть. Вскоре она уже не могла самостоятельно обслуживать себя, а ее инвалидность повысили до первой группы.

О том, что происходило в квартире, родственники узнали не сразу. По словам Леонида, 2 июня он подключился к камерам наблюдения, когда сиделка кормила его мать обедом. Вскоре мужчина услышал звуки ударов и стоны пенсионерки из коридора, который не попадал в поле зрения камер.

«Там маленький коридорчик, который камеры не видят, но звук есть. Я слышу шлепки и стон матери, понимаю, что она ее там бьет. Злость была просто неимоверная», — рассказал сын пенсионерки.

Последующие записи, по словам мужчины, показали, что жестокое обращение повторялось. Однажды пожилая женщина опрокинула цветочные горшки на кровать сиделки, после чего та избила ее.

«Мать около часа на полу лежала. А та ходила как гестапо: „Я тебе сказала лежать, только попробуй встать“. Оры, крики на нее, я не знаю, откуда столько в человеке ненависти. <…> Она ее и землей накормила, это я сто процентов уверен», — сообщил Леонид.

В тот же вечер сиделка собрала вещи и ушла из квартиры, предварительно отключив камеры от питания. По словам родственников, она также забрала продукты из холодильника. На следующее утро женщина попросила перевести ей зарплату в обмен на ключи от квартиры. Сыновья обнаружили мать в крайне тяжелом состоянии и организовали ей медицинскую помощь.

Позднее, как утверждает Леонид, выяснилось, что сиделка давала пенсионерке транквилизаторы в дозировках, втрое превышавших назначения врачей. Пожилая женщина перенесла пневмонию и несколько госпитализаций, однако ее состояние продолжало ухудшаться.

Пенсионерка умерла 25 октября. Ее сыновья рассчитывают, что обвиняемая понесет ответственность по всей строгости закона. При этом обстоятельства произошедшего и роль действий сиделки в ухудшении здоровья женщины должны оцениваться в рамках расследования и судебного разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 39-летняя женщина обвиняется в истязании своих шестилетней и восьмилетней дочерей на Сахалине.

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