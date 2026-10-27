Зарабатывает и сразу спускает? Киркоров раскрыл судьбу своих миллионов

Филипп Киркоров объяснил, почему не может накопить деньги при высоких доходах

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артист признался, что большую часть направляет на создание шоу, клипов и сценических костюмов.

Артистов нередко критикуют за высокие доходы и роскошный образ жизни. Однако создание шоу, съемки клипов, пошив сценических костюмов и запуск новых проектов требуют значительных вложений, поэтому даже большие гонорары не всегда позволяют откладывать деньги. Об этом народный артист России Филипп Киркоров рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации клипа, созданного совместно с Владимиром Киселевым-младшим.

По словам певца, значительную часть заработка он направляет на развитие собственного творчества. Вместо того чтобы копить деньги, артист вкладывает их в новые выступления и проекты.

«Почему-то сейчас принято критиковать нас, артистов, за то, что они много зарабатывают. Может, кто-то много зарабатывает, но я зарабатываю прилично и прилично в себя вкладываю: в клипы, в костюмы, в шоу, в программы, в новые проекты. Я зарабатывал и тут же эти деньги вносил», — поделился Киркоров.

При этом певец признался, что не считает накопленное состояние главным показателем успеха. По его словам, он счастлив благодаря реализованным проектам, хотя и понимает, насколько важны деньги для воплощения творческих замыслов.

«Но зато я счастливый человек, я богат этими проектами, поэтому для меня деньги далеко не самое главное. Хотя без них я бы не смог сделать и десятой части того, что я сделал», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров открыл семейный мемориал на Троекуровском кладбище.

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