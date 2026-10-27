Фото: 5-tv.ru

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В младенчестве ей сделали 14 операций, а родители слышали страшные прогнозы о ее будущем.

Жительница Северной Ирландии не выходит из дома без макияжа из-за реакции окружающих на ее внешность. Родимые пятна покрывают 98% ее тела. Историю девушки с врожденным меланоцитарным невусом — доброкачественным разрастанием родинок на коже — публикует Mirror.

По словам 28-летней Лоры Келли, незнакомцы разглядывали ее, показывали пальцем и задавали бесцеремонные вопросы. Особенно болезненно она воспринимала это в подростковом возрасте, когда старалась полностью скрывать особенности кожи косметикой.

Четырнадцать операций за первый год

Первые три месяца жизни Келли провела в больнице. До года ей сделали 14 операций. По рассказам родителей, ее тело было покрыто гипсовыми повязками, а первую полноценную ванну она приняла только в девять месяцев.

Лора утверждает, что врачи предрекали, будто она не доживет до восьми лет. Сейчас она воспитывает трехлетнего Фредди, работает стажером-юристом и готовится выйти замуж за своего жениха Марка.

Девушка благодарит родителей за то, что они помогли ей стать стойкой и не пытались оградить от жизни.

Несколько часов на сборы

В родном Дрейперстауне Лору знали с детства, поэтому она чувствовала себя спокойнее. За пределами города нежелательное внимание возвращалось.

«Люди бесцеремонно подходили и спрашивали: «Что с тобой не так?» — рассказала Келли.

Она признается, что до сих пор не готова пойти без макияжа даже в магазин. Перед тем как отвести сына на занятия, Лора встает в семь утра, наносит косметику, кремы и мази.

При этом кожа у нее очень чувствительная: она сохнет, шелушится и иногда кровоточит. По словам девушки, особенно неприятные ощущения возникают после снятия макияжа — щеки начинает жечь. Иногда из-за боли она решает остаться дома.

Келли регулярно посещает дерматолога и следит за изменениями родимых пятен.

Показывать себя в интернете оказалось проще

Поворотным моментом Лора называет 2026 год. Поддержка Марка и сына помогла ей постепенно становиться увереннее и открыто рассказывать о своем состоянии.

Она начала публиковать фотографии и видео, а также сотрудничать с благотворительной организацией, поддерживающей людей с врожденными меланоцитарными невусами.

Через организацию Лора познакомилась с людьми с похожими особенностями кожи. Общий опыт помог ей почувствовать себя менее одинокой.

В интернете Келли уже может появляться без макияжа. Экран дает ей ощущение защищенности, которого пока не хватает при личном общении. Рассказывая о себе, она надеется поддержать других.

«Я еще не достигла полного принятия себя, но на все нужно время. Надеюсь, когда-нибудь я приму себя такой, какая я есть», — призналась Лора.

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