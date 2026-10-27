Ничего не хочется: из-за этих фраз мужчина теряет желание заботиться о женщине
Излишняя требовательность и холодность лишают мужчину желания заботиться о женщине
Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter
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Близость могут разрушить как чрезмерная требовательность, так и холодность.
Постоянные упреки, сравнения с другими мужчинами и отсутствие благодарности способны постепенно разрушить близость между партнерами. Психолог Жанна Метель в беседе с изданием 7Дней объяснила, какие слова и поступки могут отбить у мужчины желание проявлять инициативу в отношениях.
По словам специалиста, одна из распространенных ошибок — обесценивать старания партнера. Фразы «Нельзя было сделать получше?» и «Почему другие мужчины так делают, а ты нет?» заставляют мужчину чувствовать, что его усилия недостаточны. Со временем это может привести к тому, что он перестанет пытаться порадовать избранницу.
Не менее разрушительно действует публичная критика. Даже произнесенные в шутку замечания о недостатках партнера способны задеть его самолюбие и подорвать взаимное уважение.
Еще одной ошибкой, по мнению эксперта, является восприятие заботы как обязанности. Фраза «Ты должен так поступать» обесценивает усилия партнера и может лишить его желания проявлять инициативу. Вместо требований и упреков специалист советует открыто говорить о своих желаниях и благодарить мужчину за помощь и внимание.
Кроме того, психолог предостерегла от чрезмерного контроля, эмоциональной холодности в качестве наказания и постоянного повышения требований. Не стоит демонстративно отказываться от помощи фразами «Мне ничего не нужно» или «Да я сама!». Это может мешать партнеру проявлять заботу и создавать дистанцию между возлюбленными.
При этом речь не идет о необходимости одобрять каждый поступок мужчины или отказываться от собственных потребностей. Важно, чтобы оба партнера замечали вклад друг друга, уважительно обсуждали ожидания и не унижали близкого человека.
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