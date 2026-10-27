Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В России уже назвали подобный подход нацизмом.

Ограничения русского языка на Украине дошли до смертельно опасного абсурда. Ответственная за мову в стране заявила о праве врачей не лечить русскоязычных.

«Ко мне часто обращаются медики, которые говорят, что они не готовы оказывать услуги русскоязычным пациентам. Я отвечаю, что это вопрос морали. Очень хотелось бы напомнить, что согласно третьей части 30-й статьи закона о государственном языке поставщик услуги может оказывать услугу на другом языке только по собственному желанию, поскольку гражданин Украины не обязан знать какой-либо другой язык, кроме государственного», — сказала языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

При этом Ивановская почему-то не вспомнила о главном принципе медицинской этики — клятве Гиппократа. Экстренная помощь не должна зависеть от национальности, языка или политических взглядов пациента. Более того, украинские медики приносят клятву врача, обещая помогать людям любой национальности.

Заявления украинского омбудсмена вызвали резкую реакцию в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобный подход нацизмом.

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