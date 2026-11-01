Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность

Фото: СТС «Форт. Возвращение легенды»

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О новых испытаниях и участниках шоу СТС «Форт. Возвращение легенды».

13 сентября в 21:00 стартовал второй сезон приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды», в котором звезды преодолевают страхи и разгадывают загадки, чтобы добраться до сокровищницы и заслужить денежный приз.

Среди участников Клава Кока, Артур Бабич, Аня Покров, Алексей Ягудин, Сергей Дружко, Владимир Сычев, Ольга Кузьмина, Ксения Корнева, Алла Михеева, Денис Клявер, Тимур Родригез, Никита Джигурда, Ирина Дубцова, Павел Деревянко, Мария Горбань, Мария Погребняк, Виолетта Чиковани, Артем Ткаченко, ST, Ассоль, Натан, Зара, Хабиб и другие.

Съемки проекта по-прежнему проходили в Кронштадте на территории фортов Император Александр Первый и Кроншлот, однако многое изменилось. Выпусков стало в два раза больше, появились новые испытания и локации, а еще крепость обрела нового персонажа. Некоторые игроки уже посетили ресторан «изысканной» кухни, побывали в пугающей библиотеке и познакомились с Акулиной в прачечной.

В стенах таинственного форта авантюристов ждут боксы с дикими животными, липкая комната, древний алфавит, стрельба из пушек, прыжки с крыши в воду, плавание в закрытом аквариуме со змеями, катание на велосипеде по канату на высоте и спуск в залив на зиплайне. Старые задания усложнили: например, в «Колесе фортуны» цель для лучника была статичной, а теперь она подвижна.

Приятным бонусом для поклонников шоу будет возвращение Сергея Бурунова в специальном выпуске.

«Самое неприятное в этой истории то, что именно я должен быть на месте основного ведущего „Форта“. Все жду, когда мои молитвы услышат, а пока решил напомнить Александру Андреевичу, кто здесь самый талантливый», — пошутил он.

Ведущий Александр Петров, для которого проект стал первым телевизионным опытом, отметил, что во втором сезоне больше импровизации:

«Если в первом сезоне „Форта“ было тяжелее с импровизацией, потому что, как говорится, „не моя вода, я здесь еще не плавал“, то сейчас было намного легче».

В этом году зрители тоже могут примерить на себя роль гостей форта, пройдя квест на сайте ctc.ru. Каждую неделю игрокам предлагается искать числовой код в прямом эфире, отгадывать зашифрованное слово, играть в пятнашки, отвечать на вопросы о шоу и копить шансы, чтобы участвовать в розыгрышах призов.

«Форт. Возвращение легенды» входит в линейку спортивно-экстремальных шоу, таких как «Суперниндзя», «Остров сокровищ. Знаки судьбы» и «Прятки». Новые выпуски можно смотреть онлайн или в эфире телеканала по воскресеньям в 21:00.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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