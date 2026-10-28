Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Зенитные расчеты прикрывают артиллерию, штурмовые подразделения и логистические маршруты на Добропольском направлении.

Расчеты зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили ударные и разведывательные БпЛА ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Военнослужащие контролируют воздушную обстановку, обнаруживают и сопровождают цели, после чего наносят по ним огневое поражение.

Комплекс используют в том числе против малоразмерных и низколетящих беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны, на счету расчетов десятки сбитых целей. Среди них разведывательные БпЛА «Шарк», «Лелека», «Фурия» и «Валькирия».

Расчеты действуют совместно с постами воздушного наблюдения и разведывательными подразделениями.

Основная задача военнослужащих — прикрытие позиций артиллерии, штурмовых подразделений и логистических маршрутов группировки войск «Центр» на Добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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