Путин удивился, что ЕС обвинил в бунтах США, а не РФ

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Брюссель скоро вернулся к привычному дискурсу про «русский след».

Президент РФ Владимир Путин удивился тому, что первые обвинения в протестах в Европе были адресованы США. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Было неожиданно, что первая реакция была антиамериканская, но европейцы быстро опомнились и перешли к традиции обвинений России», — сказал российский лидер.

В ЕС продолжаются массовые бунты. Их участники, среди которых много студентов и мигрантов, громят улицы, жгут машины, грабят магазины и дерутся с полицией. Итальянским властям пришлось вывести военных на улицы Милана. Во Франции тем временем установили комендантский час.

Европейские элиты привыкли обвинять во всем «русских шпионов», но в этот раз их гнев оказался сперва направлен против США и администрации президента Дональда Трампа.

На это ранее обратил внимание политолог Илья Гращенков — в беседе с ТАСС он подчеркнул обострившиеся противоречия между консервативной администрацией Трампа и европейским политическим истеблишментом, до сих пор приверженным поддержке Украины, а также либеральным политическим тенденциям.

Несмотря на это, Брюссель в итоге привычно заговорил про «русский след». Так, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что за протестами якобы стоит Россия, ведущая гибридную войну с ЕС через TikTok и YouTube.

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