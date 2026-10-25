Умер бард и композитор Петр Старчик

Фото: rutube.ru/Стихийная искра

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О кончине артиста сообщили его близкие.

Российский бард и композитор Петр Старчик ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщили его близкие.

«Вчера (24 октября. — Прим. ред.) не стало Петра», — сказала ТАСС собеседница.

Петр Старчик появился на свет 8 августа 1938 года в Рузаевке Мордовской АССР. За творческий путь им было создано порядка 2 тыс. песен на стихи российских и зарубежных поэтов, в числе которых Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Максимилиан Волошин и Варлам Шаламов.

К наиболее известным произведениям композитора относятся песни «С любимыми не расставайтесь» и «Я вернулся в мой город».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японский писатель Рю Мураками скончался в возрасте 74 лет. О кончине автора проинформировало издательство Gentosha, выпускающее его книги с 1990-х годов.

По данным издательства, писатель умер 17 октября у себя дома. Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в городе Сасэбо в семье художника.

За литературную карьеру Мураками создал более 40 романов. Среди наиболее известных его работ — «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп».

В его произведениях находили отражение изнанка общества и его травмы. Именно поэтому критики воспринимали Мураками как особый голос послевоенной японской литературы.

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