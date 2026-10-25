Институт Пушкина рассказал, сколько слов на букву «ю» есть в русском языке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В подсчет включили как нарицательные слова, так и имена собственные.

Около 400 слов, начинающихся с буквы «ю», насчитывается в русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павла Катышева.

В ходе исследования привлекались Толковый словарь государственного языка Российской Федерации, Большой толковый словарь русского языка под редакцией С. А. Кузнецова, Толковый словарь русской разговорно-обиходной речи В. В. Химика, «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией Т. Ф. Ефремовой и другие издания.

«Мы получили список, включающий около 400 слов, начинающихся на букву «ю», — приводит его слова агентство.

Катышев уточнил, что в подсчет включались как нарицательные слова, так и имена собственные. В частности, в «Словаре русских личных имен» Н. А. Петровского выявлено порядка 70 имен и отчеств с их вариантами, начинающихся на «ю».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал русский язык как универсальное средство общения. По его оценке, оно позволяет поддерживать на обширном евразийском пространстве общность интересов, критериев и принципов.

Представитель Кремля также предостерег от трактовки русского языка как инструмента в информационных войнах. По словам Пескова, немало государств выступает за дальнейшее усиление позиций русского языка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.