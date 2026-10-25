Овечкин сыграл без голов уже пятый матч НХЛ подряд

Фото: Reuters/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

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Чемпион нанес лишь один удар в створ ворот.

Трехкратный чемпион мира по хоккею и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не забил ни одной шайбы в матче против «Баффало». Несмотря на это, игра завершилась в пользу «Вашингтона» со счетом 4:3.

Вместо Овечкина в матче отличились Алекс Так с семью голами и Дилан Строум с двумя. Чемпион же не набрал ни одного очка. Овечкин вышел в тройке с Ильей Протасом и Энтони Бовилье — на льду он провел лишь 11 минут и 43 секунды, и произвел лишь один бросок в створ.

У знаменитого спортсмена сохраняется отставание от канадского рекордсмена Уэйна Гретцки — общее число голов в регулярных чемпионатах и плей-офф у его соперника составляет 1016 против 1007 у Овечкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что билеты на последний домашний матч Овечкина в регулярном чемпионате оказались самыми дорогими в истории НХЛ. Минимальная стоимость прохода на игру превысила 800 долларов (почти 70 тысяч рублей — Прим. ред.).

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