Фото: © Getty Images/Francoise De Mulder

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Внимания требуют не только постройки и огород, но и вся техника и коммуникации.

До первых устойчивых заморозков стоит подготовить дачный дом, водопровод, участок и вещи, которые остаются на улице. Об этом журналистам RT рассказала эксперт онлайн-гипермаркета Александра Чихринова. По ее словам, после резкого похолодания становится сложнее просушить помещения, убрать оборудование и выполнить работы с грунтом или дорожками.

Если дача зимой не отапливается, необходимо перекрыть подачу воды и слить ее из участков водопровода, которые могут промерзнуть. От воды также нужно освободить шланги, поливочные пистолеты, разбрызгиватели и переносные емкости. Насосы, фильтры и водонагреватели стоит подготовить в соответствии с инструкцией производителя, поскольку простого перекрытия крана может быть недостаточно.

Перед холодами опытные дачники также проверяют крышу, желоба и водосточные трубы, убирают листья и мусор, осматривают места возможных протечек. Окна и двери нужно закрыть, а уплотнители проверить на повреждения. При этом вентиляционные каналы перекрывать не стоит, особенно если в помещении остается оборудование или материалы, которым требуется проветривание.

На участке необходимо очистить водоотводные канавы, убрать листья с дорожек и площадок, проверить, не образуются ли лужи рядом с домом и постройками. Подсыпку грунта и ремонт дорожек лучше выполнить до того, как земля промерзнет. Теплицу тоже готовят заранее: убирают остатки растений, листву и подвязки, очищают покрытие, проверяют каркас, крепеж и форточки. Если конструкция остается на участке зимой, важно убедиться, что она рассчитана на снеговую нагрузку.

Ручной садовый инструмент перед хранением необходимо очистить от грязи и просушить. Аккумуляторные инструменты и батареи лучше убрать в сухое помещение и хранить при температуре, указанной производителем: оставлять аккумуляторы на морозе не стоит. Бензиновую технику следует консервировать по инструкции конкретной модели, поскольку требования к топливу и его хранению могут различаться.

С открытых площадок стоит убрать переносную мебель, текстиль, светильники, электроинструменты и декор. Подушки, чехлы, коврики и зонты необходимо полностью высушить перед хранением, иначе к весне может появиться плесень. Если мебель остается на улице, нужно убедиться, что материал рассчитан на зимовку, а защитный чехол не задерживает влагу.

Ранее 5-tv.ru писал об ошибках дачников при хранении овощей. Даже идеально оборудованный погреб не спасет запасы, если не придерживаться инструкции.

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