Медведи не спешат в берлоги: зоолог объяснил, почему медведи в России меняют привычки

Зоолог Крускоп: В теплые зимы медведи на юге России могут отказаться от спячки

Фото: www.globallookpress.com/Gerhard Kraus

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На юге России в теплые зимы животные могут вообще обходиться без спячки.

Погода влияет на поведение медведей: на юге страны в теплые зимы звери могут не залегать в берлоги вовсе, а в средней полосе сроки зимовки определяются температурой и наличием корма. Об этом журналистам РИА Новости рассказал заведующий сектором териологии Зоологического музея МГУ и ведущий научный сотрудник Сергей Крускоп.

Если лето выдалось урожайным, а осень пришла холодная, медведи могут уйти в спячку уже в конце октября. При теплой осени этот процесс сдвигается к декабрю. Перед зимовкой животные стремятся набрать калории, отдавая предпочтение орехам и жирной рыбе.

Крускоп обратил внимание на любопытную деталь: во время массового хода лосося медведи часто съедают только самые питательные части добычи — брюшко, икру и молоки, тогда как хребет, хвост и голову оставляют. В остальное время они могут съесть рыбу целиком.

Когда корма не хватает, звери начинают активнее перемещаться в его поисках и нередко подходят к населенным пунктам. Порой это происходит случайно, если животное преодолевает большие расстояния, но иногда медведи целенаправленно ищут еду на свалках. Стремление сделать запасы перед холодами способно притуплять их природную осторожность, заключил ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Залог Иркутской области медведь забрел на школьную территорию, его приманили запахи еды из столовой.

За две недели это был второй выход зверя к людям. В первый раз хищника вовремя заметил сотрудник заповедника и ликвидировал. Ночью другой медведь повредил крыльцо и пытался залезть по трубе, но сорвался, а затем стал скрестись в окна.

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