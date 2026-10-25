Тиран Иванцов и секта под Пермью: что объединяет две жуткие истории издевательств

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как ломают людей за закрытыми дверями.

Одиннадцать детей от девяти женщин, которых «выписывали» из Азии чисто ради потомства, а потом отсылали обратно. Отпрыски живут как в казарме рядом с отцом. У них свой герб, свой гимн, который полагается слушать стоя по стойке смирно. И своя система наказаний. И все это в Москве. Как вам такая история?

Эти кадры в редакцию передала старшая дочь Сергея Иванцова, крупного бизнесмена, строителя. Она сама проживает за границей, но с отцом осталась ее младшая родная сестра и многочисленные сводные братья и сестры, которые и терпят от папы вот такое воспитание.

Анастасия уговорила написать заявление свою мать, бывшую гражданскую жену Иванцова, и несколько «разовых» женщин из Азии, которых по контракту заставили отказаться от своих детей в России. Что говорит сам Иванцов? Все это клевета, и в суд он подаст на бывшую гражданскую жену. Няня Татьяна Хлыстова, та самая, что не жалеет ремня на кадрах, уверяет, что ролики сгенерированы ИИ и их «присылают из Украины». Версия, надо признать, универсальная сейчас. А главное, почти непроверяемая.

Ситуация очень странная. Прежде всего потому, что все молчали об этой ситуации долгие годы, а теперь вдруг заговорили. Опрошенные нами знакомые Иванцова описывают его как порядочного, верующего человека. И не верят в такие порядки в доме. СК начал проверку по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

Дети переданы в православную гимназию-пансион в Орловской области.

И вся эта история поднимает один вопрос: где грань между невмешательством в частную жизнь и необходимостью защиты чужих детей? За какую дверь можно заглянуть, а за какую — уже нарушение личного пространства?

У нас есть и другая история. В пригороде Перми есть место, которое называют не иначе как «Покровская обитель». Ей уже лет 30, и начиналась она как поселение верующих при вполне легальном православном приходе. Но за это время идеология сообщества ушла от православия в какую-то свою сторону: священники, служившие в приходе, оказались на вторых ролях, а руководит всем некая матушка Ольга. Она утверждает, что слышит «голос Бога», и от его имени указывает, кому с кем жить, какое имя носить и так далее.

И ладно бы жили и жили, как хотят, но в этой же «обители» детская школа верховой езды, патриотический клуб и поисковый отряд.

Рядом кресты, цитаты из Старого Завета и изречения китайца Лао-Цзы. И чему там в итоге учат детей — расследование Игоря Капорикова.

Летний лагерь, музей, боевые искусства, джигитовка. На первый взгляд — идеальная школа для воспитания подрастающего поколения.

Но за фасадом правильного воспитания, возможно, скрывается совсем другая система. Эзотерические обряды, жесткое подчинение и контроль над личной жизнью. Бывшие насельники называют «Покровскую обитель» не просто религиозной общиной, а тоталитарной сектой.

Пригород Перми. Кислотные дачи. Место, которое облюбовала община «Покровская обитель». Несколько гектаров земли. Пара коттеджей с резными наличниками. Несколько десятков адептов, которые доверились очередной Богине.

В «Покровскую обитель» попасть непросто, но и выйти отсюда с миром — отдельное испытание. Гостеприимство — по особому уставу. Двери закрыты. Адепты настороже. Собаки наготове.

Образовалась община при православном приходе больше тридцати лет назад и со временем эволюционировала. Сообщество верующих превратилось в более закрытую группу под руководством Ольги Новиковой, или матушки Ольги.

Эти кадры сняты внутри обители. Бывшие участники описывают происходящее как религиозную мистерию. По их словам, здесь также проводили ритуал очищения огнем, в котором участвовали дети, крещенные в православии.

«Покровская обитель — это псевдоправославная секта, которая на оккультной основе. Люди из больших городов, из Москвы, Питера, Перми продают свои квартиры, отдают все общине», — заявил профессор сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Цена такого доверия порой измеряется не только деньгами. Екатерина рассказывает, как увлечение мужа обителью разрушило ее семью.

В итоге Екатерина осталась с тремя детьми. Затем, по ее словам, муж потребовал продать общую трехкомнатную квартиру и поделить деньги.

По оценкам экспертов, в России действуют более семидесяти деструктивных религиозных объединений. Среди них «Покровская обитель» выделяется фигурой руководителя: здесь духовный авторитет сосредоточен в руках женщины, которая, по свидетельствам бывших участников, претендует на особую связь с Богом.

«Она объявила себя, что она как бы... Бог на нее вот такие обязательства возложил, что она как здесь отвечает за Бога», — рассказал бывший житель «Покровской обители» Константин.

Константин сбежал из обители после того, как Новикова, по его словам, начала сама определять, кому с кем жить, заставляла меняться партнерами, разрушала семейные пары.

«Она целое учение свое создала. Там даже это все не описать. Ну, не рассказать. Да. Да, просто то, что я должен переехать, как бы, жить с другой, а она с другим», — пояснил бывший житель «Покровской обители» Константин.

Сочетание подобных практик с изоляцией от общества и разрушением семейных связей — один из ключевых признаков деструктивной группы.

«Практически все секты пытаются втянуть либо всю семью в сектантскую структуру. Потому что выгодно получить все имущество супругов. Выгодно управлять целой семьей. Растить детей в соответствующем духе и так далее. Если кто-то отказывается — нужно отделить», — отметил адвокат, специалист по сектам и деструктивным организациям Александр Корелов.

На аудиенцию к самой божьей посланнице мы так и не попали. Зато дозвонились. Вместо объяснений — обвинения в адрес бывших адептов.

«Вы знаете — это такая тема мести со стороны преступников. То есть все те люди, которые жалуются, я читала эти статьи, вот жалуются, жалуются. Это преступники», — заявила матушка Ольга.

Впрочем, спорная репутация не мешает структурам, связанным с обителью, работать с детьми. Для этого есть подходящая вывеска — патриотическое воспитание, история, культура и общественная деятельность. На территории действуют кооператив социального развития «Сеяна» и учебно-практический центр русского боевого искусства.

«Мы занимаемся патриотической работой. Патриотическая работа всегда связана с поддержкой семей. Поддержкой семьи и детей. Мы обращаемся этим давно. К нам обращаются люди со своими проблемами», — рассказал исполнительный директор учебно-практического центра русского боевого искусства им. генерал-майора Ю. И. Дроздова Илья Пральников.

В публичной жизни — общественные акции, сотрудничество с местными властями, участие в грантовых программах. Все выглядит вполне респектабельно. Вместо вопросов к закрытой общине появляются совместные проекты. Мы обратились в администрацию города, чтобы выяснить, что там знают о деятельности общины, но ответ не получили.

«Специалисты в области нетрадиционных культов пытаются достучаться до органов исполнительной власти, до правоохранительных органов, но все эти заявления, жалобы и обращения, в том числе потерпевших, они разбиваются об отказные материалы», — подчеркнул судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко.

Теперь, судя по заявленным планам, поле деятельности обители может расшириться. Помимо детей и молодежи, в ее орбите могут оказаться ветераны боевых действий. Люди, которым особенно нужны поддержка, доверие и возможность вернуться к обычной жизни. Вопрос — кто и с какими целями будет эту поддержку оказывать.

Бывшие адепты утверждают — эти сотрудники готовы на все ради матушки Ольги. Конец света она уже предрекала, и куда опаснее вопрос не в том, что она напророчит дальше, а в том, сколько людей примут это за руководство к действию.

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