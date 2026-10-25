Фото, видео: www.globallookpress.com/Hamza Turkia; 5-tv.ru

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15 лет назад был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи.

«Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, тормозившую террористов «Аль-Каиды» (*запрещена в России). Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ее. Вы — идиоты».

Это цитата из так называемого «завещания» или «проклятия» Каддафи, одного из последних заявлений ливийского лидера, адресованного странам НАТО. Европейцам прежде всего. Они его послушали? Нет.

Они в это время вовсю «утюжили» Ливию с воздуха, отправляли оружие подконтрольным отрядам так называемой оппозиции с одной-единственной целью — уничтожить неудобного «полковника», добраться до… Ровно 15 лет назад Каддафи был убит. Не будем повторять всех кадров издевательств толпы над пожилым политиком. Освободив Ливию от колониальной зависимости от Италии, он видел своей целью помочь освободиться и другим — в Африке, Азии и Латинской Америке. Он строил социализм с мусульманским лицом. Он продвигал идею «Соединенных Штатов Африки», создания единой африканской армии, единой валюты, единого банка. И не скупился на острые слова в адрес колонизаторов.

«Почему африканцы устремляются в Европу? Почему азиаты устремляются в Европу? Почему латиноамериканцы устремляются в Европу? Потому, что Европа колонизировала эти народы и хищнически эксплуатировала материальные и людские ресурсы Африки, Азии и Латинской Америки — нефть, полезные ископаемые, уран, золото и бриллианты, фрукты, овощи, скот и людей — и присваивала их. Сейчас новые поколения азиатов, латиноамериканцев и африканцев требуют возвратить украденные богатства, имея на это полное право», — сказал ливийский лидер Муаммар Каддафи на Госассамблее ООН в сентябре 2009 года.

При этом Каддафи был весьма экстравагантен. Возил с собой бедуинский шатер даже в Париж, Нью-Йорк или Москву и жил в нем, а не в отелях и резиденциях. Окружал себя женской гвардией телохранителей и менял по несколько раз в день изысканные наряды. Но Каддафи был вполне прагматичен: он выстраивал соглашения с бывшими «колонизаторами», он вкладывал в европейские компании доходы от ливийской нефти. Он спонсировал политиков на пути к власти, потому так болезненно было «предательство» Саркози и Блэра: он помог во время их избирательных кампаний, они же были в числе первых, кто отдал приказ бомбить Триполи. Последний пресс-секретарь Каддафи, бывший официальный представитель и министр информации Ливии (2011 г.) Муса Ибрагим в интервью с «Известиями» рассказал:

«В разговорах со мной и с другими официальными лицами он всегда упоминал об общей картине и стремился убедиться, что наши люди, жители «Глобального Юга» и всего мира, понимают, почему против нас ведется эта война. Это война за гегемонию. Это не война за демократию. Это война за контроль. Это не война за права человека. И это не что-то странное или чуждое для западных держав. Это война, лежащая в самой основе экономико-финансовой системы Запада. По сути, без таких войн Запад никогда не выживет. Им нужна эта кровь, это разрушение, чтобы и дальше контролировать мир и его ресурсы».

Каддафи «проиграл» за восемь лет до своей гибели.

Когда он испугался, когда увидел, как пал всесильный Саддам. Его свергли за считанные недели. Якобы судили и повесили. Каддафи решил подружиться с теми, кого критиковал: отказался от оружия массового поражения, а то ведь ядерную бомбу разрабатывал, выплатил компенсации тем, кто пострадал от ливийских спецслужб, наконец, он обязался «держать» мигрантов в Африке и не пускать в Европу и, главное, он допустил международные компании до ливийской нефти.

Договориться с Западом и рассчитывать на снисхождение нельзя. Можно выстраивать отношения, имея весомые аргументы. У Каддафи к 2011 году они закончились.

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