Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

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Социальное недовольство в Европе все чаще выходит на улицы.

В Европе начался новый день массовых забастовок и протестов. Во Франции и Бельгии акции сопровождаются столкновениями с полицией, задержаниями и погромами.

Сегодня в Европе новый день забастовок. «Акт второй» — как называют его сами участники. Евробюрократы винят во всем Россию. Кроме них самих, в это уже никто не верит.

Они только вышли, успели промаршировать буквально пару кварталов. И сразу началось.

Это Париж. Власти им запрещали требовать соблюдения своих прав. Отвели для шествия захолустье на окраинах, призвали дополнительно тысячи полицейских. Уже через несколько часов после начала — сотни задержанных. Но никого это не останавливает.

Началась битва между протестующими и полицейскими. Полицейские используют водометы для того, чтобы разогнать толпу. В силовиков летят бутылки, камни и фейерверки. В огне и дыму не только Париж. Французский Монпелье — тоже. Слезоточивый газ на улицах Нанта и Клермон-Феррана. Баррикады в Марселе. Колизей в осаде.

А это Брюссель. В штаб-квартире демократичных европейцев своя перцовая демократия.

Европейский пожар притих на неделю, но сейчас разгорается с гораздо большей скоростью. Страна за страной. Протесты охватили весь запад континента. Докатились даже до Албании.

То, что еще месяц назад начиналось как мирный протест, теперь словно поле боя. Перепуганные бизнес и власти к этому готовились заранее. Улицы европейских городов окутал страх новых погромов.

Практически весь метрополитен в Париже сегодня перекрыт, остановлен. В девять часов утра перестали работать многие станции, многие линии.

И хоть требования в разных странах отличаются, тем не менее бунт объединяет одно — недовольство социально-экономической политикой.

«Условия жизни слишком тяжелые, а цены очень высокие», — сказала студентка Лола.

«Все говорят только о войне, а наше правительство бездействует», — отметил Кентен Левилу.

Бездействует — вполне подходящее слово. Пока не начались погромы — президент Франции вообще молчал. Когда дым с улиц дошел до Елисейского дворца, выдавил из себя несколько слов. А после укатил в Арабские Эмираты.

В это время владельцы парижских магазинов в одиночку пытались остановить разъяренную толпу. Ни полиции, ни помощи. Один на один.

«Мы становимся мишенью для протестующих, а тем временем с комендантским часом в некоторых кварталах Парижа наша выручка сильно упала, люди боятся выходить», — рассказал владелец ресторана Озгюр Джанель.

Удивительно, но даже жандармы были замечены в грабежах. Выносили коробки с обувью.

«Самое неприятное для Макрона и других европейских руководителей — даже не критика поездок. А то, что каждое такое появление заставляет людей сомневаться: их проблемы вообще интересуют власть?» — заявил глава движения «Желтые жилеты» Тьерри Поль Валлет.

Вопрос не праздный. Почти все последние брюссельские саммиты так или иначе посвящены тому, сколько денег дать Украине.

«Так что не удивляйтесь, что людям это уже осточертело. На украинцев деньги у вас есть, а на честных граждан — нет. И вот результат», — подчеркнул депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Погромы и протесты сильно бьют по европейским экономикам.

«Известия» подсчитали: в той же Франции на прошлых выходных разграблены не менее трех тысяч магазинов. Если суточный оборот условного французского ритейлера — чуть больше четырех тысяч евро, то недополученная выручка достигает 12,5 миллиона евро в сутки или почти 90 миллионов в неделю.

Французская оппозиция не преминула этим воспользоваться.

«Фундаментальная проблема заключается в том, что правительство потеряло контроль над всем. Это миграционный хаос, хаос в сфере безопасности, бюджетный хаос», — заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

На этом фоне еврочиновники начали поиски виновных. Сначала обвиняли правых, затем левых.

А после вспомнили — есть же русские. Вот эстонский парламентарий сделал репост некоего расследования о том, что погромы во Франции — дело рук неких коммунистов, связанных с Москвой.

«И ведь русских уже обвиняли в том, что они вмешались в выборы в США. То есть Россия оказывается мощнее любой другой страны в мире — ее воля определяет судьбу других государств», — отметил политолог Айке Хамер.

В ЕС теперь не до собственных граждан. Мерц подтверждает.

«В настоящее время больше всего меня беспокоит не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Больше всего меня беспокоит влияние России на наше общество и то, насколько успешно ей удается дестабилизировать наши общества. Мы должны активнее противодействовать этому», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Несмотря на такие откровения немецкого канцлера, в Германии на улицы пока никто не выходит — менталитет не тот. Но цены растут. Тот же дизель с начала года взлетел на 40 процентов. А за ним потянулась стоимость продуктов и далее по списку.

«Европейские лидеры толкают Евросоюз и мир к опасности — экономической, социальной, но также и дипломатической. И это люди, которые проявляют безответственную агрессивность, особенно в отношении кризиса в Украине. Это люди, которые хотят, чтобы война продолжалась», — подчеркнул внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

А ведь еще недавно предшественник небезызвестной Каи Каллас на посту главы евродипломатии называл Евросоюз цветущим садом, которому якобы завидует весь мир. Но в саду сейчас буря. И еще неясно, к чему она приведет.

Радует, что во всей этой какофонии и откровенном мракобесии звучат здравые голоса. С предложением, которое в Европе явно сочтут вызывающим, возобновить диалог с Россией выступил всемирно известный итальянский певец Аль Бано. Он обратился к премьеру Джордже Мелони, чтобы напомнить об отношениях и чувствах, которые давно и крепко связали Италию с Россией.

«У нас есть страна, которая нас любит. У нас есть страна, в которой течет много итальянской крови, очень много итальянской крови. Культурной, архитектурной и музыкальной. Кроме того, в этой стране есть и газ, и все необходимое для того, чтобы обеспечить стабильность государства. Зачем вводить санкции против России? Давайте лучше заключать с Россией сделки, давайте дарить России цветы!» — сказал Аль Бано.

В МИДе России призвали итальянские власти хотя бы на этот раз прислушаться к здравому голосу. Впрочем, шансов на то, что так и произойдет, крайне мало.

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