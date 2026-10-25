Фото, видео: Reuters/Pedro Nunes; 5-tv.ru

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А в НАТО все громче спорят о собственной безопасности.

Поселок Алешки Херсонской области — может стать первым кирпичиком в будущей конструкции мира на Украине. В российском Генштабе объявили, что с 27 октября, то есть со вторника, с четырех утра вводят режим тишины в районе этого населенного пункта. А дальше должна начаться гуманитарная операция. Алешки расположены на самом берегу Днепра, напротив Херсона, и находятся фактически в воздушной и артиллерийской блокаде со стороны противника.

Ранее наши попытки завести продукты в поселок гуманитарными конвоями пресекались ВСУ, которые уничтожали даже гражданский транспорт. Соответственно, маломобильные граждане не могут из Алешек выбраться. А впереди зима.

А гуманитарную миссию в Алешках согласовали при посредничестве Папы Римского и супруги американского президента. ВСУ объявили, что тоже прекратят огонь в районе Алешек. И если Украина нарушит свое слово, она подставит понтифика и первую леди США.

Главным покровителям киевского режима все меньше дела до Украины. Самим бы устоять. Одна за другой страны ЕС затягиваются дымом городских бунтов: Франция, Италия, Бельгия, Испания. В воздухе витает дух 1968 года, когда протесты охватили весь Старый Свет. Но причины другие.

Шестьдесят восьмой был бунтом послевоенных беби-бумеров, первого поколения, выросшего в спокойной и сытой Европе. Они требовали новых прав и свобод, потому что старые уже были гарантированы. Это был протест «от хорошей жизни».

Сегодня люди выходят не за новыми свободами, а за спасением того, что имели: образование, медицина, пенсия, жилье. В каждой стране свои триггеры, но глобально европейцы требуют восстановления справедливости. Это бунт отчаяния.

Проблемы копились давно. Ковид ускорил процесс: раздача денег и закрытие экономики. Потом пошли антироссийские санкции, и подорожали газ, электричество и все, что от них зависит. Затем СВО — понадобились деньги на поддержку Украины, а когда Америка прекратила финансирование Киева, денег понадобилось еще больше? А откуда их взять? Сокращать социальные блага, которыми Европа гордилась.

Можно ли сказать, что Вашингтон подставил Брюссель? И да, и нет. Да, потому что Байден обещал помогать столько, сколько потребуется, но что, если больше «не требуется»? Но проект стал убыточным — Россию не свалить. Европа пытается тянуть дальше, а ситуация быстро меняется из-за Ближнего Востока.

Удары по Ирану дали обратный эффект. Вместо смены режима — жесткая блокада Ормузского пролива и мировой топливный кризис. Ответные удары Ирана по арабским союзникам США вызвали шок: зачем такой покровитель? В Европе начали спрашивать то же самое. Зачем американцы, если они не факт, что прикроют? Отсюда и милитаризация. Оба раза западная коалиция просчиталась — и с Ираном, и с Украиной.

Для США что там, что там — заморская авантюра, для Ирана и России — вопрос выживания. Ставки несопоставимы. Вопрос не о километрах и линии разграничения, как пытаются подать в Киеве. Вопрос о будущем.

«Это не их территория, это территория исторической России. Тем более что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, первое, за государственную независимость; в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно. Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. И думаю, что те люди, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», — отметил Владимир Путин.

А теперь давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения того, что в Америке эти истины про украинский кризис поняли. Тогда действия США выглядят чрезвычайно прагматичными: сворачивают убыточный проект, перестают провоцировать Россию на ядерный ответ и буквально спасают НАТО, где может доминировать только одна держава.

Если украинский кризис удастся завершить, Америка снова сможет выглядеть великой державой, которая способна обеспечить безопасность других.

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