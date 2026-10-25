Польша усиливается на фоне войны и все жестче говорит с Киевом

Фото, видео: © Getty Images/NurPhoto; 5-tv.ru

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Варшава наращивает армию и сохраняет роль ключевого транзитного узла для западных поставок Киеву.

На фоне разговоров о будущем Украины после завершения боевых действий в Европе усиливаются споры о роли Польши, националистах и безопасности восточного фланга ЕС. Варшава одновременно поддерживает Киев, наращивает собственную армию и жестко реагирует на героизацию деятелей, связанных с Волынской резней.

Что дальше ждет Украину, когда действительно прекратятся боевые действия? Разрушенная пустеющая территория где-то между Европой и страшной Россией. И раз уж развалить эту страшную Россию не удалось, значит, надо от нее максимально отгородиться. Так Украина и превращается в «ров с крокодилами» на восточном европейском фронтире. На радость прежде всего Польше, уверен Роман Польшаков.

Вот так во Львове рубят сук, на котором сидят, и руки, с которых кормятся.

Об объявлении 2027 года годом Романа Шухевича. А еще годом запрещенной в России Украинской Повстанческой Армии (*УПА — запрещенная в РФ экстремистская организация). Депутаты Львовского областного совета проголосовали единогласно, а как иначе?

Следующий год во Львове — год националистов и их главарей. Чествовать планируют пуще прежнего, в том числе на деньги Запада. Тех, кто устроил Волынскую резню, геноцид поляков и евреев. В Варшаве подозрительно возмутились.

«Каждый подобный жест — это предлог для противников вступления Украины в Европейский союз отказать ей в членстве. Такой предлог был создан во Львовской области. Это суицидальная тактика», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Виновника нашли быстро. Автора законопроекта назначили главным провокатором, то есть «козлом отпущения». Запретили ему въезд в ЕС на пять лет. Но он до сих пор не понимает: а его за что?

«Я очень удивлен реакцией поляков, ну, наших соседей, на эту ситуацию. Украина имеет право увековечивать своих героев», — заявил депутат Львовского областного совета Святослав Шеремет.

Пошли слухи, что поляки сразу отменили передачу Киеву крупного пакета военной помощи. Но потом все опровергли. Пошумели, возмутились, резко осудили — и хватит. Как и в прошлый раз, когда Зеленского за героизацию нацистских преступников лишили ордена Белого Орла. А потом все простили. Продолжили финансировать ВСУ и помогать им.

«Долгосрочный интерес поляка и вопрос в том, кто выигрывает от этого конфликта? Самый очевидный ответ всем понятен», — заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

Варшава помнит и Речь Посполитую. Когда-то была огромная империя. А сейчас остался словно огрызок. И то, что Львов долгое время был польским. Сейчас они заражены концепцией Междуморья. Ее придумали в начале XX века. Согласно задумке, польское государство должно простираться от Балтийского до Черного моря. И даже на официальном уровне в польском сейме Волынь называют Восточной Малопольшей.

«Прославление Бандеры и преступников, совершивших геноцид на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведет к Западу», — подчеркнул представитель канцелярии президента Польши.

Но главный их враг — Россия. А «незалежная» — такой ров с крокодилами. Поэтому неонацисты им пока нужны. Сами их взрастили с Европой, сами с ними заигрывают и используют. Потом как-нибудь разберутся.

«Для поляков украинцы — это быдло. То есть это люди низшего сорта. И тянется это не год, не два, не пять лет, а несколько столетий. Еще со времен Речи Посполитой поляки относились к украинцам именно таким образом, то есть не более чем к прислуге и людям второго или даже третьего сорта», — выразился военный аналитик Никита Коровин.

Еще Украина для них разменная монета в игре за главенство в Европе. Только национальные интересы, ничего личного.

«В настоящее время у Польши есть совершенно конкретная амбиция, связанная с тем, чтобы играть значительную роль в рамках Европейского союза. В рамках той политической неразберихи и экономического спада, который происходит в Германии, Польша старается, насколько это возможно, занять место Германии в ЕС», — заявил заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.

И пока Мерц мечтает превратить Бундесвер в самую боеспособную армию ЕС, Варшава делает таким Войско Польское. Без всяких громких заявлений. В рядах боевиков ВСУ — тысячи польских наемников. Они получают боевой опыт, возвращаются и обучают еще тысячи.

«Польша ведет двойную игру. С одной стороны, она вроде бы осуждает где-то националистические выпады Украины, а с другой стороны, поддерживает ее военным путем и таким образом набирает себе военно-политические очки и усиливает боеспособность армии», — отметил политолог Алексей Бычков.

Под шумок поляки стали самой большой сухопутной армией Европы. Цифры говорят сами за себя. Численность войск увеличилась больше чем на треть за пять лет. Оборонные расходы выросли в три раза. Всю советскую технику — танки, гаубицы, бронемашины — они списали в Киев, а себе купили новую западную. И активно открывают новые военные производства. Увеличивают выпуск зенитных ракет, артиллерийских снарядов и дронов.

«Польша — своего рода дверь, через которую НАТО поддерживает Украину. Все эти натовские силы, которые заправляют польским шоу, используют Польшу для переброски оружия и поддержки Украины. Но Польша от этого тоже выигрывает. Усиливает армию и мечтает забрать свои старые территории», — заявил бывший капитан армии Франции Бертран Шоллер.

И они постоянно тренируются, называя себя форпостом НАТО в Восточной Европе. Провели пять учений за последние два месяца.

За последние два года Польша направила киевскому режиму всего 360 миллионов евро. Капля по сравнению с многомиллиардными траншами от других стран ЕС. Но через нее идут 80% всех западных поставок оружия. И Варшава не хочет потерять статус главного логиста. Это и деньги за транзит, и уважение партнеров, и рычаг давления. Поэтому на все выпады националистов закрывают глаза или тихо осуждают, предполагая, что такой антикризис от Зеленского сработает.

«С обеих сторон моей семьи — и со стороны отца, и со стороны матери — многих родственников убили фашисты. Поэтому мне всегда казалось нелепым, когда Россия обвиняла Украину в том, что у нас якобы есть нацисты. Это нелепо и совершенно абсурдно», — заявил Владимир Зеленский.

Но все помнят шевроны СС у боевиков Зеленского. А вот как его подопечные глумились над дедушкой в Курской области, копируя своих кумиров.

«Эй, русский Иван. Водка, водка, шнапс, гуд».

А это уже сам Зеленский на перезахоронении главарей запрещенных в России Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии, пособников нацистов. Теперь он планирует создать пантеон так называемых украинских героев, перетащить сюда и Бандеру. В честь которого жители «незалежной» устраивают марши.

Но когда СВО закончится, неонацистам бежать, кроме Европы, будет некуда.

«Туда, куда Европа сама годами открывала двери, — в Польшу, Германию, Чехию, Испанию. Если вместе с боевым опытом в Европу придут радикалы, привыкшие решать вопросы силой оружия, это может обернуться ростом криминала, экстремизма и насилия. И тогда европейцам будет уже не до красивых речей о ценностях», — рассказал аналитик Испанского института геополитики Жорди Гаррига.

Хотя Польша уже кипит, там уже пожинают плоды. В стране миллион беженцев из Украины, и это еще вроде как мирные. И они постоянно попадают в криминальные сводки. То за потасовки с местным населением, то за убийства. Одно из последних: украинец зарезал католического священника. Город вышел на марш протеста.

И теперь поляки по всей стране выходят на антимиграционные митинги, которые сопровождаются антибандеровскими лозунгами. Но у руководства Польши свои амбиции. В этой игре с неонацистами и Зеленским они стерпят и не такое.

«Решение, принятое Львовским областным советом, пахнет российской провокацией», — заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич.

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