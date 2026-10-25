Страна без людей: Украина теряет население, пока элита вывозит семьи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Украинские власти впервые открыто признали масштаб демографического кризиса.

Впервые украинские власти открыто признали масштаб демографической катастрофы. На подконтрольной Киеву территории осталось 28,5 миллиона человек. Главной причиной сокращения населения называют массовый выезд за пределы страны. Бегство от конфликта.

Причем, по оценкам Института демографии, когда после перемирия откроют границы, население сократится еще: мужчины, которых пока не выпускали, хлынут за кордон, к семьям, которые уехали ранее, в поисках работы, подальше от разрухи.

В то же время Зеленский мечтает о том, чтобы вернуть 9,5 миллиона человек, которые сейчас находятся за границей.

Как-то, согласитесь, противоречат друг другу анализ ученого и мечты комика.

Но цифры в общем совпадают: четверть населения Украины за пределами страны. Все, кто мог, уехали. В том числе в Россию, кстати, Белоруссию и другие страны СНГ, не только в Европу. Но как бы то ни было.

Украина сократилась почти вполовину, если сравнивать с той бывшей советской республикой, которая получила независимость и вот так этой независимостью распорядилась. Уже в первые годы самостийности потеряв 12% населения. Потом минус Крым, минус Донбасс, минус Новороссия, минус беженцы. Перспективы?

Не очень. И это отлично понимают в киевской элите, которая готовит «плацдармы для отступления» на Западе.

Ладно, мы не знаем, где дети Зеленского или Буданова, секретность, все такое. Но остальные, все… я подчеркну — все, про чьих детей известно, отправили наследников в США, Британию или Евросоюз.

У Петра Порошенко все четверо детей, в том числе наследник сладкой империи Алексей, призывного возраста, в Великобритании. Там же дочери бывшего главкома Валерия Залужного. Немудрено, что они выстраивают политический альянс.

Действующий секретарь СНБО Умеров и бывший секретарь Данилов выбрали для гнездования США, спикер Рады Руслан Стефанчук — Вену. Детей Виталия Кличко разбросало — Германия, Нидерланды, США. Мэры других крупных городов — Львова и Харькова — тоже отправили детей в страны ЕС.

Ни у кого не служат в армии, разумеется. ВСУ — удел упоротых нациков либо несчастных, которых отловили сотрудники ТЦК, третьего не дано. Либо волки, либо бараны.

На этой неделе «Известия» раскопали, что сыновья одного из самых одиозных украинских боевиков, командующего Силами беспилотных систем Роберта «Мадьяра» Бровди, тоже обосновались в Европе. Хотя папочка это не афиширует и говорит, что они волонтерят.

Надо сказать, что Бровди в России в списке террористов и экстремистов. Но цифровые следы не оставляют сомнений — 22-летний Ален и 29-летний, то есть подлежащий призыву, Эдгар находятся в Европе, в частности в Нидерландах.

При этом сам Бровди публично осуждает уклонистов, презирает тех, кто критикует ТЦК, и тому подобное… Прям как настоящий патриот, но дети его… это другое. И призывает простых граждан, которые и так сводят концы с концами, жертвовать еще больше денег на дроны и терпеть.

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