Европа боится «Ялты-2»: Путин, Трамп и Си могут встретиться втроем

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Россия, США и Китай до конца года получат как минимум две возможности для встречи лидеров на международных площадках.

На фоне активизации переговоров между Москвой и Вашингтоном в Европе опасаются оказаться за пределами процесса формирования нового мирового порядка.

Не допустить возможной «Ялты-2». Это не соответствует интересам Европы! В Старом Свете всерьез обеспокоены возможностью остаться за бортом большой политики. «Ялтой-2» они называют возможную встречу втроем Путина, Трампа и Си Цзиньпина. И видят в ней аналогию с конференциями Сталина, Черчилля и Рузвельта, которые определили и закрепили новый мировой порядок на долгие десятилетия вперед.

До конца года у глав России, США и Китая действительно будет как минимум две возможности урегулировать спорные глобальные вопросы втроем: сначала на саммите АТЭС в середине ноября, потом на встрече «Большой двадцатки» в середине декабря. И туда, и туда все трое приглашены.

И ведется активная дипломатическая работа. Вот косвенный признак: американский спецпосланник Уиткофф был на переговорах в Петербурге одновременно с главой китайского правительства. Владимир Путин принял его следом за американцем, в той же резиденции. Но для встречи на высшем уровне нужен повод. Лидеры СССР, США и Великобритании, как мы помним, обсуждали сначала, как победить общего врага, а потом, после победы, как не допустить повторения подобной трагедии.

Поводом для встречи лидеров России, США и Китая тоже может стать завершение большого конфликта. Такого, как на Украине. Неужели мы ближе к развязке, чем когда-либо?

«Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой, непростой ситуации в том смысле, что это очень близкий нам народ, понимаете? Ну что там говорить. Последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле — русские и украинцы. Ну хорошо, кто-то хочет мыслить по-другому, думать по-другому. Ладно, мы согласны. Так сложилась история исторической России, таковы реалии сегодняшнего дня. Но можно обо всем договориться. Я думаю, что мы можем договориться. Мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе — хорошо, будет иначе. Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал Владимир Путин.

Вот что бесит европейцев, вот почему они пытаются помешать мирному процессу, потому что не по их сценарию развиваются события.

Потому наступает очень тревожное время, полное провокаций, чтобы сорвать наметившиеся контуры будущего мира.

И не только со стороны Европы. Внутри Америки тоже хватает оппонентов. Пробным шаром по восстановлению доверия между Россией и США стало соглашение по поставкам нашего дизеля в Америку. Для этого Вашингтон временно снимает санкции по этому направлению и с компаний, и с танкеров. И три судна, груженные нашим топливом, уже отправились к восточному побережью США, чтобы помочь преодолеть там топливный кризис.

Но группа сенаторов добивается отмены соглашения. Причина? Та же, что и у европейцев, — обида. Трамп не посоветовался с Конгрессом, отменяя санкции.

И таких «обиженных» и «обделенных» будет тем больше, чем четче будут вырисовываться контуры возможного большого соглашения.

Эту троицу пацифистами точно не назовешь. Хозяева — Норвегия и Финляндия — принимают Зеленского. Где-то за кадром еще представители европейской четверки и НАТО. Старшие европейские братья науськивают перед встречей с американским специальным посланником.

«Вообще Украине необходимо быть благодарной. Не забудь!» — звучит в эфире.

Нелегитимный глава «Незалежной» лезет обниматься к Уиткоффу. Получилось неловко. И, как заметили многие, холодно.

В сети шутят: «Он везде, кроме Украины…» Или совсем уж обидное для принимающей стороны: «Прилететь, чтобы поговорить ни с кем». Эти «никто» держат лицо. И делают вид, что за столом переговоров.

«На переговорах обсуждались территориальные вопросы, санкции и обеспечение безопасности стран Европы после окончания конфликта», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В Норвегии слушают, а в России принимают решения. Борт Стива Уиткоффа приземлился в Петербурге следующим утром. Посланника Трампа по традиции встретил Кирилл Дмитриев.

На этот раз никаких прогулок по городу — кортеж сразу направился в Стрельну.

«Это уже далеко не первый контакт американского специального посланника с российским президентом. Но для самого Уиткоффа Константиновский дворец — это новый петербургский адрес: раньше переговоры проходили на других площадках», — рассказал обозреватель «Известий» Роман Ишмухаметов.

Три часа разговора. Делового и сразу по существу вопроса.

«Знаю, что вчера у вас состоялась встреча в Норвегии. И, конечно, мне было бы интересно узнать о результатах этой встречи», — сказал президент России Владимир Путин.

Уиткофф тоже не разменивается на политесы. В солнечном Петербурге, в отличие от сумрачного Осло, настрой серьезный.

«Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования», — заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Москва готова возобновить трехсторонний формат в десятых числах ноября. И этот формат срывал не раз именно Киев. В тот день, когда в Осло европейские хозяева Зеленского обсуждали так называемую «всеобъемлющую мирную рамку», Трамп сказал то, что в Киеве и Брюсселе предпочли бы никогда не слышать.

«Россия хочет довести дело до конца. Вот что происходит. Россия — это огромная машина, которая просто неумолимо движется вперед», — заявил президент США Дональд Трамп.

Несколькими днями раньше он говорил еще короче: Зеленский не хочет заключать сделку. И назвал его поджигателем войны за удары по нашим НПЗ, которые бьют по мировому рынку топлива.

Центральный вопрос — безопасность. Впрочем, и не только. В среду, когда Уиткофф беседовал с Путиным в Петербурге, его спросили напрямую:

— «Вы бы приняли мирное соглашение, которое замораживает все как есть сейчас, при котором вы сохраняете 75% или больше своей территории?»

— «Да, сейчас нам нужна заморозка. Я думаю, это реальный способ заморозить эту войну».

Но можно ли доверять его словам? У него каждый день новый голос. Если буквально за неделю Зеленский успевает назвать сделку по дизелю подарком «агрессору», обвинить Вашингтон в сворачивании поддержки и замедлении Starlink, а затем поблагодарить тот же Вашингтон за разведывательные данные? А потом опять начинает хамить США, указывая, с кем и как дружить…

«Лучше иметь таких партнеров, как я, которые благодарны в те моменты, когда мы действительно это чувствуем, чем быть благодарным каждую секунду», — заявил Владимир Зеленский.

Киев говорит о мире, но утром, когда Уиткофф ехал в Константиновский дворец, в небе над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника, а за два дня до этого в черте только Петербурга — 145!

«Я думаю, Зеленский будет проводить ту линию, которую он проводит в настоящее время. Затягивание конфликта, затягивание вопроса получения денег, что для него является самым-самым необходимым», — заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

В этом свою марионетку поддерживают европейцы. Америка договорилась с Россией о дизеле, Старый Свет реагирует единственным способом, который знает, — давлением. Каллас твердит: сейчас не время ослаблять давление! Мерц повторяет то же самое! Европейский хор един. Вот и весь вклад в мир.

«Трамп хочет мира. Его интересует Россия, а Евросоюз интересует использование данной ситуации, продолжение боевых действий для того, чтобы милитаризировать свою экономику. Подготовиться к вторжению на территорию России», — отметил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке МИД России Василий Корчмарь.

У Европы места за столом нет. Она мешает, требует больше давления, санкций, условий, потому что иначе придется признать: вопрос решается без нее.

«Европа в этом кризисе — большая отсутствующая. Она продолжает поставлять технику, оружие и так далее. Но к процессу переговоров ее не подключают. То есть Трамп обращается напрямую к Путину», — заявил бывший генеральный директор Европейской компании стратегической разведки Пьер Конесс.

Еврокомиссия предложила план перевооружения на 800 миллиардов евро. На этот и будущий год утвержден заем на 90 миллиардов, покрывающий две трети ее финансовых потребностей. Немецкое правительство обещает Украине еще сто миллиардов… Вопрос, который европейцы начинают задавать все чаще: куда уходят деньги, которых не хватает дома?

«Госпожа фон дер Ляйен, не убегайте… Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов евро… Перестаньте финансировать бессмыслицу!» — высказался депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

Москва и Вашингтон за один день договорились о возвращении к трехстороннему формату. Киев вроде бы кивает. Брюссель хмурится. Но каждое новое предложение будет болезненнее предыдущего. Как и предупреждали не раз. Ведь только с начала этого года мы отвоевали шесть с половиной тысяч квадратных километров территории. Российские войска уничтожают склады ВСУ, дороги и мосты, которые питают военную машину «Незалежной».

Уже и в Киеве каждый день удары. Это тот самый ящик Пандоры, о котором Банковую тоже предупреждали. Работы ПВО нет. Небо над столицей и не только — даже не решето, а просто ворота нараспашку. И сирены воздушной тревоги, которые подозрительно звучат через раз. Ведь Вашингтон официально говорит, что продолжает обмен разведданными. Если так, то ВСУ и их верховный главнокомандующий знают о каждом старте наших ракет, но молчат. Так и разрушений больше, и европейской жалости, и шума в СМИ, а значит, денег могут еще добавить.

И на этой развилке понятно: время работает не на тех, кто затягивает. Дорога для переговоров вновь открыта. По ней можно идти, а можно ее перегораживать. А условия неизменны — России нужен прочный мир с гарантиями, а не временная передышка.

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