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Белгород подвергся массированной атаке БПЛА: есть пострадавшие

Алена Прокина 17 0

Белгород подвергся массированной атаке БПЛА

Белгород подвергся массированной атаке БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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На места происшествий направили экстренные службы, последствия атаки уточняются.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате произошедшего есть пострадавшие. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в канале на платформе «Макс».

«Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

На места происшествий направлены все экстренные службы.

Информация о количестве пострадавших, характере повреждений и других последствиях атаки в настоящий момент уточняется.

Другие подробности произошедшего региональный оперативный штаб пока не приводит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.