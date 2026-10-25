Признак силы: Захарова прокомментировала скандал с лонгсливом Егора Крида

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В своем новом клипе певец появился в одежде с постером к фильму «Иди и смотри». Его обвинили в неуважении к памяти жертв ВОВ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признаком силы сразу признанную Егором Кридом ошибку с постером к фильму «Иди и смотри» на его одежде. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Право знать». По словам дипломата, артист незамедлительно отреагировал на спорную ситуацию, и это заслуживает уважения.

«Он тут же написал соответствующий пост, попросил прощения. Они начали заблюривать, замазывать в клипе этот фрагмент. У меня такое ощущение, я не знаю его лично, но я читаю то, что было им написано и сказано: вот, знаете, прожгло», — отметила Захарова.

Скандал разгорелся после выхода клипа на песню Крида «Милый ублюдок». В кадре артист появился в белом лонгсливе, созданном московским магазином КМ20 совместно с американским брендом Marking Distance. На одежде был изображен измененный постер советского фильма Элема Климова «Иди и смотри» (1985), посвященного зверствам нацистов на территории Белоруссии.

Главному герою картины — подростку Флере — дизайнеры добавили пирсинг и татуировки, а сверху разместили надпись «Маркировка дистанции». Стоимость лонгслива — около 38 тысяч рублей. Дорогой креатив не понравился тем, кто посмотрел клип.

Пользователи соцсетей обвинили Крида и бренд в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны (ВОВ). Киностудия «Мосфильм» заявила, что не давала разрешения на использование постера, и назвала искажение образа главного героя недопустимым. Генпрокуратура Белоруссии поручила проверить клип на предмет реабилитации нацизма.

Егор Крид в своем Telegram-канале заявил, что не смотрел фильм и не знал, что изображение на одежде отсылает к его постеру. Певец подчеркнул, что для него это была «просто купленная дизайнерская вещь». Никакого политического или исторического посыла, по собственным словам, исполнитель в этот образ не вкладывал». Как ранее сообщал 5-tv.ru, после волны критики магазин убрал товар из продажи.

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