Не трогайте машину: одна ошибка может лишить вас компенсации после непогоды

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

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Получить компенсацию удастся только в том случае, если получится доказать вину организации или лица, отвечавшего за территорию.

Если автомобиль повредило упавшее дерево или другой объект во время непогоды, владельцу необходимо сразу зафиксировать последствия и обстоятельства происшествия. Об этом «Известиям» рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

«Ответственность за повреждение автомобиля зависит от причины и от того, могла ли ответственная организация или лицо предотвратить вред», — пояснил эксперт.

По общему правилу риск случайного повреждения имущества несет его собственник. Однако требовать компенсацию можно, если ущерб возник из-за ненадлежащего содержания территории или объекта.

Так, ответственность может лежать на управляющей компании или ТСЖ во дворе многоквартирного дома, муниципалитете — в парках и на улицах, а также на собственнике частной территории или владельце конструкции.

Например, основанием для возмещения ущерба может стать падение аварийного дерева, которое ответственная организация должна была вовремя обследовать и удалить. При этом потребуется доказать, что происшествие можно было предотвратить.

Если же здоровое дерево упало из-за аномального шторма, признанного форс-мажором, виновного может не быть. Тогда расходы покрываются страховкой либо остаются на владельце автомобиля.

Сразу после происшествия Поздняков рекомендует в первую очередь убедиться, что нет угрозы жизни и здоровью, а при необходимости позвонить по номеру 112. Машину до прибытия компетентных органов лучше не перемещать.

Повреждения, окружающую обстановку и причину происшествия необходимо подробно снять на фото и видео. Отдельно следует зафиксировать состояние упавшего объекта, а также адрес и время случившегося.

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