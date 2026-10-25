«Спасибо, что терпишь меня»: Навка сделала неожиданное признание Пескову

После премьеры Навка публично призналась Пескову в любви

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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После спектакля фигуристка со льда поблагодарила мужа.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви супругу, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, после премьеры ледового шоу «Пиковая дама». Об этом сообщает РИА Новости.

Премьера постановки по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского состоялась 24 октября.

После завершения шоу Навка обратилась к Пескову, который находился в зале.

«Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», — сказала она со льда.

Ранее Навка рассказывала, что в их семье нет запретных тем для разговоров. При этом, по словам бывшей спортсменки, она старается не задавать мужу лишних вопросов.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились летом 2015 года. За год до свадьбы у пары родилась дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Рубальская поздравила Татьяну Овсиенко с 60-летием и опубликовала совместную фотографию с певицей и композитором Игорем Зубковым.

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