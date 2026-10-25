Грызете ногти? Психоаналитик раскрыл, что на самом деле скрывается за этой привычкой

Психоаналитик Ришом: за привычкой грызть ногти часто стоят тревога и скука

Фото: www.globallookpress.com

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Оказалось, что с этой проблемой сталкиваются от 20 до 30% людей.

Привычка грызть ногти может сохраняться и во взрослом возрасте. О том, почему так происходит и как справиться с этой проблемой, французскому изданию Top Santé рассказал психоаналитик Кристиан Ришом.

Медицинское название этой привычки — онихофагия. Согласно исследованию 2016 года, с ней сталкиваются от 20 до 30% людей. Постоянное кусание ногтей может привести к повреждениям кожи, болезненным ранкам и инфекциям.

По словам специалиста, желание грызть ногти может появляться из-за тревоги. Таким образом человек пытается снять напряжение. Еще одна причина — стремление все контролировать. Повторяющееся действие может давать ощущение, что ситуация находится под контролем.

Иногда человек начинает грызть ногти просто от скуки или усталости. Например, это может происходить на совещании, за рулем или во время сложной работы. Привычка также может появиться еще в детстве и со временем стать способом успокоиться.

Чем заменить привычку

Поскольку человек часто грызет ногти автоматически, Ришом советует попросить близких мягко напоминать об этом.

Также можно заменить привычное действие другим. Например, перебирать браслет, играть с резинкой или жевать жевательную резинку. Не обязательно занимать именно руки — иногда помогает просто переключиться на другое действие.

Если желание грызть ногти связано со стрессом, специалист советует уделить внимание своему состоянию. Помочь могут дыхательные упражнения, медитация и техники осознанного контроля дыхания.

Если избавиться от привычки самостоятельно не получается, можно обратиться к специалисту, который работает в направлении когнитивно-поведенческой терапии. Такой подход помогает постепенно менять привычные мысли и поведение.

По оценке Ришома, изменение поведения у мотивированного человека может занять около шести недель. Еще одним вариантом специалист назвал гипноз.

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