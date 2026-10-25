Фантастика стала реальностью: ученые научились передавать ароматы по интернету

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ученые опробовали разработку на пяти вкусах.

Исследователи из Университета штата Огайо и Чжэцзянской лаборатории разработали систему Scentronic для дистанционной передачи запахов через интернет. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science Advances.

Технология использует электронный нос с искусственным интеллектом. Система определяет аромат, преобразует информацию о нем в цифровые данные и отправляет их на принимающее устройство, которое затем воспроизводит соответствующий запах.

Ученые проверили разработку на пяти ароматах — кофе, пива, красного вина, торта и апельсина. В испытании участвовали 14 добровольцев. Одиночные запахи они правильно распознавали примерно в 73% случаев, а комбинации двух ароматов — примерно в 71%.

На передачу сигнала от датчика системе требовалось около 0,6 секунды. При этом распознавание более сложных пищевых запахов занимало от нескольких до нескольких десятков секунд.

Авторы также создали экспериментальную чашку, способную выдавать не только запахи, но и ароматизированные жидкости. Ее предполагается использовать вместе с технологиями смешанной реальности.

Разработчики подчеркивают, что пока Scentronic не воспроизводит полный химический состав исходного запаха. Система определяет его категорию и воссоздает аромат при помощи заранее подготовленных каналов. Технологию также предстоит испытать за пределами лабораторных условий.

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