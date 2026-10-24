Отдых обернулся трагедией: россиянка утонула в море в Анталье
Генконсульство подтвердило гибель россиянки на курорте в Анталье
Фото: www.globallookpress.com/Lu Zhe
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Свидетели заметили женщину в воде и сообщили о случившемся спасателю.
Российская туристка умерла во время купания в море в Анталье. Эту информацию подтвердило генконсульство РФ в турецком городе.
«По информации, полученной от турецких компетентных органов, утонувшая сегодня утром женщина является гражданкой России», — говорится в сообщении.
Также известно, что женщина приехала на отдых вместе с супругом. В консульстве уточнили, что родственники или другие лица по поводу случившегося к дипломатам не обращались, однако ситуацию продолжат держать на контроле.
«При необходимости готовы оказать соответствующее консульское содействие», — сообщили в диппредставительстве.
О происшествии ранее написала турецкая газета Milliyet. По ее информации, отдыхающие на пляже пятизвездочного отеля заметили женщину, которая неподвижно находилась в воде, и сообщили об этом спасателю.
Женщину вытащили на берег и попытались оказать ей первую помощь. Затем ее доставили в частную больницу, однако спасти туристку не удалось.
Ранее 5-tv.ru писал о гибели россиянина на озере Комо в Италии.
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