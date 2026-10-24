Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

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Народная артистка РСФСР подключена к аппарату ИВЛ.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По имеющимся данным, актриса находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также ей оказывается медикаментозная помощь, необходимая для поддержания жизненно важных функций организма.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что у Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы с работой почек и сердца, а также сообщали о возможной коме.

При этом дочь актрисы Ольга Шукшина опровергла эти сведения. Она рассказывала, что недавно навещала мать и ее состояние было стабильным.

Дочь артистки также заявляла, что устала опровергать появляющиеся публикации об ухудшении здоровья матери. По ее словам, она неоднократно пыталась рассказать о ситуации из первых уст, однако в СМИ продолжали появляться новые слухи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сентябре Лидия Федосеева-Шукшина упала у себя дома и получила травму головы.

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