Газ, водометы, схватка с полицией: Франция не справляется с протестами

Фото, видео: Reuters/Pedro Nunes; 5-tv.ru

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Уличные выступления охватили разные регионы, а требования участников вышли далеко за рамки образования.

Во Франции продолжаются массовые протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией, задержаниями и погромами. Акции, начавшиеся в конце сентября с выступлений учителей и школьников, распространились на разные регионы страны и затронули более широкий круг социальных проблем. Корреспондент «Известий» Эдуард Новиков побывал на месте событий и показал происходящее.

По оценке МВД Франции, которую приводит Associated Press (AP), в протестах приняли участие около 410 тысяч человек.

С чего начались протесты во Франции

Первые акции прошли в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились на другие части страны. Поводом стало выступление учителей и учеников одного из лицеев в пригороде Парижа — Кретее. Они заявили о нехватке сотрудников и проблемах, с которыми сталкиваются школы.

Со временем требования протестующих стали шире. Среди основных претензий — переполненные классы, в которых учатся до 35 человек, и слишком продолжительный учебный день.

Школьные акции постепенно переросли в масштабное общественное недовольство. В протестах участвовали подростки, учителя и другие жители страны.

Столкновения с полицией и задержания

Мирные выступления в ряде городов сопровождались столкновениями. Правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы.

В Париже протестующие попытались перекрыть кольцевую автодорогу в районе Порт-де-Берси. По информации французского издания Jean-Marc Morandini, полиция разогнала собравшихся с участием подразделения BRAV-M, которое занимается поддержанием порядка во время уличных беспорядков.

Как сообщает AP, в Париже задержали 64 человека, в том числе шестерых несовершеннолетних. Отмечается, что 40 задержанных поместили под стражу.

В Нанте для освобождения дорог жандармерия использовала две бронемашины Centaure, пишет французское издание Jean-Marc Morandini.

Что происходило в других городах

Сообщения о столкновениях поступали и из других регионов. В Лионе, согласно роликам в социальных сетях, участники беспорядков бросали крупные камни и кирпичи в полицейские фургоны.

В Бордо, напротив, авторы публикаций в интернете обратили внимание на применение грубой силы со стороны правоохранителей в отношении демонстрантов. Полицейские стреляли по участникам акции, которые шли с поднятыми руками.

В социальных сетях также сообщили о происшествии в городе Клермон-Ферран, где рядом с участником акции взорвалась граната, предположительно брошенная полицией. Молодой человек получил тяжелую травму руки и лишился двух пальцев. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как реагируют власти Франции

Президент Эммануэль Макрон уже встретился с представителями лицейских советов и объявил о создании специальной платформы, на которой школьники смогут изложить свои требования.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер движения «Желтых жилетов» Жером Родригес объяснил массовые протесты во Франции тем, что из-за роста цен жителям становится все сложнее справляться с финансовыми трудностями, поэтому они не видят перспектив.

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