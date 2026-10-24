Следи за языком: выходки Галкина* в Турции не оценили и отменили концерты

Фото: © РИА Новости/Максим Галкин

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В Стамбуле припомнили слова иноагента об Израиле.

Власти Стамбула запретили проведение концерта Максима Галкина*, который должен был состояться 25 октября. Ранее против выступления комика выступили пользователи турецких социальных сетей, возмущенные его позицией по конфликту Израиля и Палестины. Об этом сообщила турецкая газета Sabah.

По данным издания, концерт планировалось провести в конгресс-центре в рамках европейского турне артиста. Однако в соцсетях развернулась кампания с требованием отменить мероприятие из-за поддержки Галкиным действий Израиля в секторе Газа.

Пользователи припомнили комику публикации с фразой «Израиль победит», а также его выступления, в которых он отрицал наличие проблем с недоеданием в секторе Газа. Недовольство вызвало и то, что артист живет в Израиле.

При этом поклонникам, которые собирались попасть на шоу, билеты обошлись бы в сумму от шести тысяч до 24 тысяч турецких лир (около 10-40 тысяч рублей. — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции прозвучали призывы отменить выступление Максима Галкина*, которое запланировано на 25 октября в Стамбуле. Причина возмущения — высказывания артиста в поддержку израильской армии и его комментарии относительно событий в секторе Газа.

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* — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.