Захарова: Молдавия получит жесткий ответ за высылку российского дипломата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Официальный представитель МИД назвала действия Кишинева деструктивными.

Молдавии придется ответить перед Москвой за высылку российского дипломата из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», — сообщила она.

По словам дипломата, молдавские власти решили изгнать сотрудника российского посольства после падения беспилотника неизвестного происхождения на территории страны. Однако нет никаких доказательств, что БПЛА имеет отношение к России.

Захарова назвала действия Кишинева деструктивным антироссийским курсом, который наносит ущерб именно жителям Молдавии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова с иронией прокомментировала планы Еврокомиссии ввести новые санкции против российской нефти в рамках 22-го пакета. Она сравнила действия европейских политиков с фразой «Мыши кололись, плакали и продолжали грызть кактус». Захарова отметила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности ввести новые ограничения, несмотря на энергетический кризис в Европе.

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