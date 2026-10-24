Моторная лодка перевернулась на реке Обь: есть погибшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работают сотрудники МЧС.

Трое мужчин погибли после того, как моторная лодка перевернулась на реке Обь в Ханты-Мансийском районе. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По предварительным данным, очевидцам инцидента удалось спасти одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли 12 человек и три единицы техники. В их числе — три сотрудника МЧС России и одна единица техники ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в акватории Большого Кирпильского лимана в Краснодарском крае столкнулись две моторные лодки, в результате чего один человек погиб, а еще семеро получили травмы. По информации следствия, инцидент произошел 8 августа ночью недалеко от базы отдыха «Лимания» в Приморско-Ахтарском районе. В аварии участвовали лодка, которой управлял 42-летний мужчина, и маломерное судно без регистрационного номера, за рулем которого также находился 42-летний мужчина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС