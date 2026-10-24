Моторная лодка перевернулась на реке Обь: есть погибшие
Трое мужчин погибли при опрокидывании моторной лодки на реке Обь в ЮГРЕ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На месте работают сотрудники МЧС.
Трое мужчин погибли после того, как моторная лодка перевернулась на реке Обь в Ханты-Мансийском районе. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
По предварительным данным, очевидцам инцидента удалось спасти одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.
Для ликвидации последствий происшествия привлекли 12 человек и три единицы техники. В их числе — три сотрудника МЧС России и одна единица техники ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в акватории Большого Кирпильского лимана в Краснодарском крае столкнулись две моторные лодки, в результате чего один человек погиб, а еще семеро получили травмы. По информации следствия, инцидент произошел 8 августа ночью недалеко от базы отдыха «Лимания» в Приморско-Ахтарском районе. В аварии участвовали лодка, которой управлял 42-летний мужчина, и маломерное судно без регистрационного номера, за рулем которого также находился 42-летний мужчина.
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