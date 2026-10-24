Москвичка отдала мошенникам более 19,5 миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Аферисты почти полгода убеждали 81-летнюю женщину спасать свои сбережения.

Мошенники обманули 81-летнюю жительницу Москвы и похитили у нее более 19,5 миллиона рублей. Почти полгода пенсионерка следовала инструкциям аферистов и передавала им свои деньги. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Все началось со звонка о якобы положенном перерасчете пенсии. Женщина поверила собеседнику и назвала код из СМС. После этого ей позвонил человек, представившийся сотрудником «Госуслуг». Он заявил, что ее аккаунт взломали, и продиктовал номер телефона службы поддержки.

Следом с пенсионеркой связался лже-правоохранитель. Он убедил ее, что сбережения находятся под угрозой, мол деньги якобы могут похитить и перевести за границу. Чтобы спасти накопления, женщина стала выполнять указания незнакомцев.

По их просьбе москвичка купила новый телефон, сняла наличные и передала их курьерам. Те называли условное слово, по которому пенсионерка понимала, что деньги нужно отдать именно им. Позже женщина приобрела еще один телефон и оставила его в коробке в подъезде жилого дома.

В общей сложности пенсионерка лишилась более 19,5 миллиона рублей. Головинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего и поиск подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владивостоке 92-летняя пенсионерка едва не погибла после разговора с телефонными мошенниками. Женщину заметили соседи. Она сидела на окне седьмого этажа.

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