«Про это думать не хочу»: дочь Федосеевой-Шукшиной о новостях об отказе почек у матери

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Она совсем недавно навещала артистку.

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, опровергла сообщения об отказе почек у актрисы. В беседе со Starhit.ru она заявила, что недавно навещала мать и ее состояние остается стабильным.

«Я еду от мамы. Мы общаемся, лечение идет своим чередом. Можно сказать, все стабильно», — рассказала дочь актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лидия Федосеева-Шукшина якобы находится в коме. Затем стали сообщать о проблемах с почками и работой сердца артистки.

По словам дочери, она неоднократно пыталась сама рассказывать о состоянии матери, однако новые слухи в СМИ продолжают появляться. Теперь Ольга не хочет комментировать каждую публикацию.

«Я вообще больше не хочу ничего говорить, меня не слышат! Я вообще про это даже думать не хочу, кто и что там пишет, это пусть на их совести останется. Откуда они такую информацию берут», — подчеркнула дочь актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сентябре Лидия Федосеева-Шукшина получила травму головы, упав у себя дома.

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