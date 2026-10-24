«Очаровательная Танечка»: Рубальская поздравила Овсиенко с 60-летием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поэтесса опубликовала совместный снимок и поделилась важной новостью.

Народная артистка России, поэтесса и композитор Лариса Рубальская поделилась совместной фотографией с Татьяной Овсиенко и композитором Игорем Зубковым. Певица недавно отметила 60-летие, и Рубальская присоединилась к поздравлениям, тепло отозвавшись о друзьях.

«Я счастлива всегда видеть рядом талантливых, одаренных людей. Дружить с ними. Удивительный Игорь Зубков и очаровательная Танечка Овсиенко. И совсем скоро наша новая песня, которую я уже очень люблю, надеюсь, что полюбите и вы», — написала 81-летняя поэтесса в своих социальных сетях.

Поклонники также поздравили Овсиенко с юбилеем, отметив, что на опубликованном снимке певица выглядит заметно моложе своего возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская поэтесса, композитор, переводчик и телеведущая, член Союза писателей Москвы Лариса Рубальская выразила свое нежелание использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания произведений искусства. Однако она также признала, что некоторые музыкальные композиции, созданные с использованием нейросетей, ей импонируют. Рубальская рассказала, что писала гимн для одной компании. В процессе работы она решила использовать китайскую нейросеть DeepSeek. Поэтесса поставила задачу, предоставила необходимые слова, но результат ее не удовлетворил: текст оказался безграмотным и лишенным эмоциональной окраски.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX