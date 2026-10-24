«Роль папы не очень большая»: Бородина ответила возмущенному Омарову после крещения дочери

Ксения Бородина рассказала, что ее бывший муж редко видится с их дочерью

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Телеведущая уверена, что Теона не расстроилась из-за слов отца.

Бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова возмутило решение крестить их 10-летнюю дочь Теону. Исповедующий ислам бизнесмен считает, что девочке не дали возможности самостоятельно выбрать религию. В ответ телеведущая прокомментировала скандал и рассказала журналистам, как дочь относится к редкому общению с отцом.

По словам Бородиной, Теона сама захотела принять таинство. При этом телеведущая утверждает, что девочка не переживает из-за слов отца, поскольку они и без того редко видятся.

«Ничего плохого Теона не захотела. Насколько я понимаю, он переехал в другой город и сейчас не живет в Москве, поэтому общения с ребенком сейчас нет. Расстроилась ли Теона из-за слов отца? Роль папы в ее жизни не очень большая. Поэтому от чего расстраиваться? Если бы ее было много, а потом стало мало, это один вопрос. А когда мало, то в целом это не сильно заметно для нее», — объяснила Бородина в разговоре с представителями СМИ.

Телеведущая рассказала, что спрашивала у дочери, звонит ли ей отец, а Теона отвечает, что периодически созваниваются, но давно не виделись.

Бородина также отметила, что у девочки насыщенный график: она проводит много времени в школе и на занятиях гимнастикой. По словам телеведущей, у дочери нет психологической травмы или переживаний из-за ситуации.

«Я думаю, если папа захочет, он всегда знает, что может увидеть ребенка. Препятствий с моей стороны никогда нет», — подчеркнула Бородина.

При этом она заявила, что после развода бывшие супруги не общаются, и сам Омаров инициативу не проявлял.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина сообщила о своем согласии на крещение своей дочери Теоны, которая на протяжении пяти лет выказывала желание пройти эту процедуру. По словам знаменитости, это решение откладывалось из-за того, что отец девочки исповедует другую религию, а мать стремилась к тому, чтобы дочь приняла такой важный шаг осознанно.

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