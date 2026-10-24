Улетный рейс: оперные певцы устроили концерт на борту самолета в Пулково

Фото, видео: Instagram*/sandraryz; 5-tv.ru

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Причина спонтанного мероприятия — временное закрытие неба над российской столицей.

Оперные певцы Ильдар Абдразаков, Алексей Тихомиров, а также артисты легендарной Капеллы имени Юрлова вместе с художественным руководителем и дирижером Геннадием Дмитряком устроили концерт на борту самолета в аэропорту Пулково. О необычном рейсе на своей странице в социальных сетях рассказала солистка и артистка ГАХК России имени Юрлова, хормейстер капеллы РУТ (МИИТ), участник арт-хора «Вокалион» Александра Рыженькина.

В пятницу, 23 октября, музыканты возвращались в Москву из Челябинска. Но попасть в столичный аэропорт с первого раза им не удалось — все из-за закрытого неба.

Борт, на котором находились оперные певцы, направили в Пулково, где они и дожидались разрешения на вылет. В итоге дорога заняла восемь часов. К счастью, пассажирам лайнера очень повезло с компанией и долго скучать им не пришлось. Спустя пару часов вынужденной стоянки в самолете начался концерт.

«Начнем сначала с одной песни, а там дальше как пойдет», — сказал перед «выступлением» один из артистов.

Певцы исполнили, в том числе, «Степь да степь кругом». Подпевали им все пассажиры лайнера.

«Всем спасибо за этот улетный рейс», — резюмировала Александра Рыженькина.

Днем ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу, пассажиров призвали немедленно пройти в укрытия, а прием и выпуск самолетов временно приостановили.

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