«Я девочка-роскошь»: Жасмин отказалась следовать модным трендам

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Певица призналась, что ей чужды модные веяния, и объяснила, почему предпочитает роскошь и изысканность.

Певица Сара Шор, известная под творческим псевдонимом Жасмин, рассказала о том, как относится к модным трендам. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

«Ой, честно, меня это абсолютно не интересует, я не девочка трендов, я девочка-красота, изысканность и роскошество. А вот эти накладки пусть себе накладывают те, кому чего-то есть скрывать или добавлять», — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Жасмин решила попробовать себя в роли актрисы. Певица дебютировала в спортивной драме, полном метре под названием «Тренировка гнева», а ее коллегами по кадру стали Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Жасмин призналась, что она не профессиональная актриса, но получила много новых полезных навыков. Ее героиня — бывшая капитан команды, которая находится в положении.

А в жизни певица готовиться во второй раз стать бабушкой.

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