Фото, видео: www.globallookpress.com/Maria Laura Antonelli/Agf; YouTube/Sandro Teti Editore; 5-tv.ru

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Пока певец призывал Мелони вновь открыть двери для России, в Риме искали «русский след» в молодежных беспорядках — и это, по мнению Захаровой, многое объясняет.

Итальянский певец Аль Бано выступил с публичным обращением к председателю Совета министров Италии Джорджии Мелони, призвав наладить отношения с Россией. Оно опубликовано на YouTube.

Аль Бано призвал Мелони вновь открыть двери для России и начать работать на достижение долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Его речь прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Италия по-прежнему остается заложницей антироссийской повестки.

«Знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано, которого в нашей стране прекрасно знают и любят, выступил с публичным, очень откровенным и сердечным обращением. Но услышат ли его в Риме?», — сказала спикер дипведомства.

Как отметила Захарова, после молодежных беспорядков в Милане министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что за ними стоит Россия, ведущая гибридную войну с ЕС через TikTok и YouTube. Мелони поддержала эту идею и поручила расследовать «Русский след» в происходящих бунтах. Все это, считает спикер МИД, ставит под сомнение способность итальянских властей прислушаться к гласу разума в лице Аль Бано и других адекватных итальянцев.

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