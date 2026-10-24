Ушла на тренировку и исчезла: полиция и волонтеры ищут пропавшую в Москве девушку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сейчас телефон пропавшей включен, но геолокацию установить не удается.

В Москве при невыясненных обстоятельствах пропала Лиза Сагадова. Девушка исчезла после того, как ушла на тренировку. Инцидент произошел 21 октября в районе Березовой рощи.

Ее поисками занялись родные и близкие, публикация с информацией о пропаже уже собрала более 40 тысяч отметок «Нравится» и более семи тысяч репостов.

«Была одета в белые джинсы и короткую бордовую курточку. Парень уже дал показания в полицию. На работу она не вышла на следующий день. Ищут все: знакомые, родственники», — говорится в видео, опубликованном в социальных сетях.

Корреспондент 5-tv.ru выяснил обстоятельства загадочного исчезновения у матери девушки. По ее словам, после пропажи телефон девушки был отключен.

«Она не выходила на связь, 22 был телефон отключен. Сейчас телефон включен, но полиция не может нам помочь. Они говорят о том, что нужно, чтобы был статус человека — „пропавший без вести“, либо должно пройти сколько-то времени, чтоб этот статус присвоить. Ссылаясь на это, они не ищут телефон, хотя телефон сейчас доступен», — рассказала женщина.

Мать заявила, что полиция и поисковые службы, включая «ЛизаАлерт», занимаются поисками. Однако установить местоположение девушки до сих пор не удалось.

Когда девушка в последний раз уходила из дома, она была одета в белые джинсы и короткую бордовую куртку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семью Усольцевых, бесследно исчезнувших больше года назад в тайге Красноярска, продолжают искать. Поиски не остановятся, пока не придут к результату.

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