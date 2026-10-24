«Любимый мем»: Мисс БРИКС-2026 насмешили вставшие дыбом волосы Киркорова

Валентина Алексеева: вставшие дыбом волосы Киркорова это мой любимый мем

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Ситуация имела место на юбилейном концерте Баскова.

Ситуация со вставшими дыбом волосами народного артиста РФ Филиппа Киркорова, имевшая место на юбилейном концерте народного артиста РФ Николая Баскова, стала любимым мемом Мисс БРИКС-2026 и музы Киркорова Валентины Алексеевой. Об этом она заявила 5-tv.ru на премьере музыкального клипа «Луиза».

«Это было очень мило… Теперь мой любимый мем», — пошутила девушка.

Волосы Баскова встали дыбом во время выступления из-за сценической пиротехники и статического электричества — этот момент быстро завирусился в TikTok. Особенно всех позабавил кадр с удивленным лицом и поднявшимися вверх прядями.

Юбилейный концерт в честь 50-летнего юбилея Баскова прошел 15 октября в Москве. В нем участвовали ведущие артисты российской сцены, в том числе народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина и Григорий Лепс.

Именинник спел свои самые известные песни, в том числе хиты «Натуральный блондин», «Николай», «Ибица», «Золотая чаша» и другие.

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