Подарок под Новый год: Жасмин раскрыла дату рождения второго внука

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Исполнительница хита «Перепишу любовь» рада тому, что в их семье произойдет пополнение.

Второй внук певицы Жасмин должен появиться на свет 31 декабря. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

«У нас будет второй мальчик, второй внук. Я очень этому рада», — сказала исполнительница хита «Перепишу любовь».

Певица уже представляет себя в роли двух внуков.

«Два пацанчика по году будут бегать друг за другом. Будут шкоды. Я уже уверена в этом», — добавила 49-летняя артистка.

Родители малыша уже думают над тем, какое имя ему дать, однако конкретного варианта у них пока нет. В этот процесс Жасмин не вмешивается, так как считает, что данная обязанность полностью ложится на плечи папы и мамы.

На рождение мальчика певица планирует сделать родителям подарок.

«Я в процессе (выбора подарка. — Прим.ред.) потому что мой внук второй по плану должен родиться 31 декабря, а там уже все в руках Всевышнего», — сказала Жасмин.

Осенью 2025 года певица пережила одно из самых радостных событий в жизни — она стала бабушкой. Сын артистки Михаил и его супруга Ева подарили ей внука, которого назвали Борисом. По словам Жасмин, ей сложно пока сказать, какая она бабушка, так как с рождения мальчика прошел всего год.

Ранее Жасмин рассказала, как народный артист России Николай Басков выбрал дату ее свадьбы.

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