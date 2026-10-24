Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» при выполнении огневых задач поразили скопления живой силы противника.

Артиллерийские расчеты 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО в Сумской области.

В ходе выполнения огневых задач расчет буксируемого орудия М-46 во взаимодействии с разведывательными подразделениями беспилотных систем (БпС) нанес точный удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в лесополосе. В результате воздушной разведки были вскрыты и идентифицированы позиции противника, где сосредоточивались личный состав и техника. Координаты цели в режиме реального времени передали артиллерийскому расчету. После подтверждения и уточнения данных расчет орудия произвел точные выстрелы, накрыв выявленный объект.

В результате огневого воздействия скопление живой силы и техники противника полностью уничтожено. Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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