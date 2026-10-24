«Вся Карелия была как один сплошной концлагерь»: свидетельство историка

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Финны создали более 100 мест принудительного содержания.

Финны в годы Великой Отечественной войны создали на территории оккупированной советской Карелии разветвленную систему концлагерей. Об этом РИА Новости рассказал доктор исторических наук, профессор Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.

По словам историка, еще накануне войны финны утвердили концепцию создания Великой Финляндии: они планировали захватить всю Восточную Карелию, принадлежавшую СССР, затем Карельский перешеек и создать большое государство, которое должно было стать самым крупным в Европе по территории. В нем планировалось оставить только советских карелов, вепсов, советских финнов и ингерманландцев, а славянское русское население собирались заключить в концлагеря.

«То есть их цели в войне заключались не только в том, чтобы разгромить Красную Армию и помочь нацистской Германии, а захватить территорию всего Кольского полуострова», — отметил Веригин.

Еще до главного наступления финских войск в июле 1941 года Карл Густав Маннергейм подписал приказ 132, который предписывал задерживать русское население и отправлять его в лагеря.

«То есть еще Карелия не была захвачена, советская Карелия. А участь русского населения была уже решена», — подчеркнул эксперт.

На оккупированной финнами территории проживало чуть больше 86 тысяч человек, в основном женщины, старики и дети. Большую часть населения удалось эвакуировать: около 50 тысяч человек составляло русское население и 36 тысяч — финно-угорское.

«И вот для этого населения финны создали такую мощную систему, более 100 мест принудительного содержания. 14 концлагерей для гражданского населения, 34 трудовых лагеря, 42 лагеря военнопленных, девять тюрем, колонии и так далее. Причем все лагеря имели еще филиалы, так что можно сказать, что вся советская оккупированная Карелия была как один сплошной концлагерь», — резюмировал он.

Двадцать четвертого октября, 85 лет назад, финскими оккупантами был создан первый концлагерь для военнопленных в Петрозаводске. Финляндия, поддержавшая агрессию Германии в июне 1941 года, заняла территорию Советской Карелии и установила там жесткий оккупационный режим. Верховный суд Республики Карелия в решении от 1 августа 2024 года признал действия финнов военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших население СССР.

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